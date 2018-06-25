Tebrik mesajını twitter'dan yayınladı

TBMM Eski Başkanı Bülent Arınç, Twitter'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kutladı.

DAVA ARKADAŞIMI TEBRİK EDERİM"



Rekor düzeyde katılım ve milletimizin iradesinin mecliste rekor düzeyde temsiliyle sonuçlananan seçimlerin partimize, milletimize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk cumhurbaşkanı olan dava arkadaşım, partimizin genel başkanı, cumhurbaşkanımızı ve seçilen milletvekillerimizi en kalbi duygularımla tebrik eder, bu mukaddes görevlerinde başarılar dilerim.

Cumhurbaşkanımızın biraz önce konuşmasında belirtttiği üzere “Artık seçim döneminde yaşanan tartışmaları, gerginlikleri, kırgınlıkları geride bırakıp ülkemizin geleceğine yoğunlaşma zamanıdır.