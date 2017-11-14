Bülent Polat eşi Duygu Polat Şenoğlu ve kızıyla görüntülendi

Oyuncu Bülent Polat, önceki gün eşi Duygu Polat Şenoğlu ve kızı Doğa ile birlikte bir alışveriş merkezinde görüntülendi.

Cadde'de yer alan habere göre, Show TV ekranlarının sevilen dizisi 'Çukur' ile ekranlarda olan Bülent Polat, kızı Doğa ve eşi Duygu Hanım'la birlikte bir AVM'nin sahilinde güzel havanın tadını çıkarttılar.



Polat, "Şu sıralar set harici kızımla vakit geçiriyorum. Bir de sinema filmi için çok yakında güzel bir proje imza atacağım" dedi.

Bülent Polat

Duygu Polat Şenoğlu