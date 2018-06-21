Burak Yılmaz ile Hande Doğandemir, 1.5 aydır birlikte. Çiftin geçtiğimiz günlerde yayınlanan Çeşme’deki bir plajda sohbet ederken göründükleri fotoğrafın, mayıs ayı sonunda çekildiği ortaya çıktı. HT Magazin'de yer alan habere göre Burak Yılmaz’ın o günlerde İstemi Yılmaz ile boşanma süreci devam ettiği için ilişkinin gizli kalmasını istediği öğrenildi.

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