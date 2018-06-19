Hande Doğandemir'in moral tatili

Sevgilisi Mert Fırat’ı İdil Fırat’a kaptıran Hande Doğandemir, aşk acısını unutmak için soluğu Çeşme’de aldı. Düzgün fiziğiyle göz dolduran Doğandemir, ayrılıkla ilgili soruları yanıtsız bıraktı. Soluğu bir plajda alan grup, denize girmek yerine kafede sohbet etmeyi tercih etti