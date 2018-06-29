ABD'deki bir çocuk hastanesinden hasta çocuklara yapılan müthiş şov!

Çok özel güçlere sahip bu aksiyon kahramanları bu defa film setinde değil; hastanedeler... Hastane camlarını silerken, çok hasta olan çocukların yüzünü bir nebze de olsa güldürebilmek için çok sevilen süper kahramanların kılığına girdiler. Görevleri hasta olan çocukların kalplerini ısıtmak olan görevliler amacına ulaştı, yüzlerinde gülücükler açan çocuklar camlara koştu