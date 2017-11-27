Burası savaş alanı değil, Savaş Oteli!

Saraybosna Savaş Oteli'nde misafirler öldürülmeyi, açlıktan ölmeyi, ailesini ya da arkadaşlarını kaybetmeyi bilemeyecekler ve istedikleri zaman otelden ayrılabiliyorlar. Misafirler miğfer ve kurşun geçirmez yelek giyiyor. Kaldıkları odalarda ampül enerjisi otomobilden çıkarılmış bir aküden sağlanıyor.

Savaş sırasında pencereler bombardımandan kırıldığında kullanılan plastik pencere kaplamaları, savaş sırasında BM mülteci örgütlerinin dağıttığı türden...

Geceleri etrafta dolaşmak, bir şeyler okumak için mum kullanılıyor. Duvarlar savaş dönemi gazeteleriyle kaplı. Gece gündüz hoparlörlerden hiç durmadan patlama ve silah sesleri duyuluyor. Otel misafirlerinin topluca kaldığı yatakhane kısmında bir gece konaklamanın bedeli 10 Euro. Konuklar burada yerlere dizilmiş sünger yataklarda, askeri battaniyelerle geceyi geçiriyor, musluklardan su akmıyor, ısınmak isteyenlerin tek seçeneği ise küçük bir soba...

Bosna Savaşı'nın tam ortasında doğan, otelin sahibi Arian Kurbasic, misafirlerle savaş zamanı çocukluk anılarını paylaşıyor.

Başkent Saraybosna'nın kuşatılması yaklaşık dört yıl sürdü. Kentin nüfusunu oluşturan 380 bin kişi bu sürede gıda, elektrik, su ve ısınmadan yoksundu. Kapana kısılmış bu insanların ihtiyaçlarını gidermek için bir hava köprüsü kuruldu. Keskin nişancılardan ve bombardımandan korunmak için halkın çoğu bodrumlarda yaşıyordu. Saraybosna'da 11 bin 541 kişi öldü. Bunlardan 1600'ü çocuktu.

Bosna Savaşı

Saraybosna

Savaş Oteli

Arian Kurbasic

savaş

otel