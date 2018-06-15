Ünlü oyuncu, Netflix’in ilk Türk orijinal dizisi “The Protector”ın kadrosuna katıldı.



Dizide güzelliği ve gizemli havasıyla etrafındakilerin başını döndüren Rüya’yı canlandıracak olan Terzioğlu “Beni uzun süre sonra setlere dönmeye ikna eden, hem karakter hem de hikâyenin farklı olması” dedi.

“The Protector”, kendisine İstanbul’u koruma görevi verildiğini öğrenen Hakan’ın macerasını konu alıyor.