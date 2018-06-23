HT Magazin'in haberine göre, önce ünlü oyuncuyla birlikte kuaföre giden Çalış’ın saçı ve makyajı yapıldı. Ardından Kara’nın evine giden genç kız, ünlü oyuncunun kıyafetlerinden ve ayakkabılarından istediklerini seçerek mezuniyet kıyafetini belirledi.

BİRLİKTE KEP ATTILAR

Hazırlıklar sırasında çok eğlenen Burcu Kara ve Buse Çalış, birlikte kep de attı. Kara, hayatının en anlamlı törenine hazırladığı Çalış’la geçirdiği anları görüntüleyerek Youtube kanalında paylaştı.

Burcu Kara, üniversite öğrencisi Buse Çalış’ı mezuniyet törenine hazırladı. Ünlü oyuncu, önce kuaföre götürdüğü Çalış’a ardından dolabından kıyafetler hediye etti.