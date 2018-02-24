HT Magazin'de yer alan habere göre, yıllardır takipçilerinden gelen istek ve sorulardan yola çıkan ünlü oyuncu, kanalında tecrübelerini ve yaşamından ipuçlarını paylaşacak.



Sağlık, güzellik, bakım, spor, hamilelik ve bebek bakımı gibi birçok konuya değinecek olan Kara, evinin kapılarını da ilk kez bu kanal vasıtasıyla izleyicilerine açacak.

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