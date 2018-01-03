Burdur'un Ağlasun ilçesinde yılbaşı akşamı erkek arkadaşı 19 yaşındaki Furkan K. tarafından önce bıçaklanan daha sonra yastıkla boğularak öldürülen 17 yaşındaki Ayten Keklik, memleketi Mersin'de sevenlerinin gözyaşları son yolculuğuna uğurlandı.



DHA'nın haberine göre, Ayten Keklik'in cenazesi ailesi ve yakınları tarafından Antalya Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak Mersin'e getirildi. Keklik'in cenazesi son kez ailesinin oturduğu merkez Toroslar ilçesine bağlı Akbelen Mahallesi'ndeki evinin önüne tabutunun üzerine kırmızı tülbent konularak getirildi. Burada genç kızın tabutunun başında annesi Huriye ile babası Erdinç Keklik, kardeşleri, akrabaları ve okul arkadaşları uzun süre gözyaşı dökerek, ağıt yaktı. Daha sonra Keklik'in cenazesi, öğle namazının ardından Çavuşlu Mezarlığı'nda sevenlerinin gözyaşları arasında toprağa verildi.

TUTUKLANDI

Ayten Keklik'i önce bıçaklayıp sonra da yastıkla boğarak öldüren, ardından intihara kalkışan Furkan K., tedavisinin ardından tutuklandı.



Bucak Devlet Hastanesi'nde tedavisi tamamlanan Furkan K., bugün işlemlerinin ardından Ağlasun'da savcılığa ifade verdi. K. daha sonra tutuklanma istemiyle öğle saatlerinde Burdur sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Furkan K., 'tasarlayarak öldürme' suçundan tutuklanarak Burdur E Tipi Kapalı Cezaevi'ne gönderildi. K. polis eşliğinde adliyeden çıkarılırken, her iki bileğinin de bandajla sarılı olduğu, boynunda da küçük bir yara olduğu görüldü.

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