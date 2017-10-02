Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı'ndan istifa iddialarına yanıt

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Altepe, sosyal medyada ve bazı yayın organlarında çıkan istifa iddialarına yönelik bir açıklama yaptı.

Twitter hesabı üzerinden açıklama yapan Altepe, "Bazı basın-yayın organlarında Sayın Cumhurbaşkanımızın istifamı istediği yönündeki haberler kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Bu tür haberler şahsıma yönelik algı oluşturmak için yapılan maksatlı ve yalan haberlerdir." ifadelerini kullandı.

— Recep ALTEPE (@recep_altepe) October 2, 2017

— Recep ALTEPE (@recep_altepe) October 2, 2017

Recep Altepe

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