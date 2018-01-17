Bursa'da 3 çocuk annesi kadın evinde 6 yerinden bıçaklanarak öldürüldü.

İHA'nın haberine göre olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Suriye'deki iç savaştan kaçarak Bursa'ya yerleşen 3 çocuk annesi 34 yaşındaki Fatma Khillo, sabah saatlerinde kocası Abdulrauf'u işe uğurladı. Kestel'de bir inşaatta bekçilik yapan 41 yaşındaki Abdulrauf'un işteyken eşini telefonla arayıp ulaşamayınca şüphelenip komşularına eşine bakması için haber verdi. Komşuların evin kapısını çalması üzerine açılmayınca kapı kırılarak içeri girdiler. Komşular korkunç manzarayla karşılaşıp polise haber verdi. 3 çocuk annesinin 6 bıçak darbesiyle öldüğü belirlendi. Olay yerine gelen kadının kocası Abdulrauf, sinir krizleri geçirdi. Olay yerinde biri yamulmuş 2 adet bıçak bulundu.

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı araştırma yapıyor.

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