Bursa'da hırsızlık suçundan hakkında yakalama kararı bulunan 9 aylık hamile kadın, son işinde yakayı ele verdi.

İHA'nın haberine göre, Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bir evde ikamet eden U.B. isimli bir vatandaş, dış kapıdan gelen sesler üzerine güvenlik kameralarını inceledi. U.B, iki bayan şahsın kapıyı açarak içeri girdiğini görmesi üzerine durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, yaptıkları kimlik kontrolünde şahısların 9 aylık hamile Z.U. (23) ve G.B. (13) olduğunu tespit etti. Şahıslara yönelik yapılan incelemede her iki şüphelinin de 31 Temmuz 2017 tarihinde Akçağlayan Mahallesi'nde gerçekleştirdikleri hırsızlık olayında E.K.'ye ait bir evden 7 bin 500 TL çaldıkları belirlendi. Z.U'nun geçen ay da başka bir hırsızlık olayına karıştığı da tespit edildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Yaşı küçük suç ortağı ile birlikte yakalanan Z.U, emniyette ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edildi. 13 yaşındaki G.B. ise hakkında gerekli yasal işlemlerin yapılabilmesi için çocuk şubeye götürüldü.