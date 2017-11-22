Bursa'da apartmanın çatısından düşen işçi öldü

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, 5 katlı apartmanın çatısından havalandırma boşluğuna düşen 30 yaşındaki işçi, hayatını kaybetti.

AA'nın haberine göre, Camikebir Mahallesi Tozkoparan Caddesi'ndeki apartmanın çatısında çalışan Mehmet Özalp (30), henüz belirlenemeyen nedenle havalandırma boşluğundan beton zemine düştü. Özalp, olay yerinde hayatını kaybetti.

Evli ve 4 çocuk babası olduğu öğrenilen Özalp'in cesedi, Cumhuriyet savcısının talimatıyla otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.