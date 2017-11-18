Bursa'da bir araç kadın kuaförüne girdi

Bursa'da direksiyon hakimiyetini kaybeden araç sürücüsü, zemin katta bulunan bir kadın kuaförüne girdi. Sabahın erken saatlerinde meydana gelen olayda kuaför salonunda kimsenin olmaması faciayı önlerken, araç sürücüsü ise kayıplara karıştı.

İHA'nın haberine göre, Osmangazi ilçesine bağlı İbrahimpaşa Mahallesi Kızokulu Caddesi'nde aracın sürücüsü, Bursa Kız Lisesi istikametinden yukarı çıkan yolda dönüşü alamadı ve zemin katta bulunan kadın kuaförüne girdi. Kuaföre giren aracın sürücüsü olay yerinden kaçarken, sabah kuaför salonunu açmak için gelen Remziye Acemoğlu ise dükkanın içinde bir araç görünce şoke oldu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, aracın kaçan sürücüsünü tespit etmek için çalışmalara başladı.

Kuaför salonuna ciddi hasar veren aracın çekilmesi için ekipler çalışma başlattı.