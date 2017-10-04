Bursa'da, hurdacılık yapan 33 yaşındaki Sinan Yalçıner'i, kablo yüzünden çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen 34 yaşındaki Ali Gümüş, 13 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırıldı. Gümüş, davanın duruşmasında kavga sırasında kendisi bıçağın üzerine düşerek yaralandı. Sonra da ölmüş. Yaşanan kavgadan dolayı pişmanım. Tahliyemi istiyorum" dedi. Önce ömür boyu hapis cezasına çarptırılan Gümüş'e, 'tahrik' ve 'iyi hal' indirimleri uygulanarak 13 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

İHA'nın haberine göre, Bursa'nın merkez Osmangazi İlçesi Geçit Mahallesi'nde, geçen mart ayında meydana gelen olayda, her ikisi de hurdacılık yapan Sinan Yalçıner ile Ali Gümüş, hurda kablo yüzünden tartıştı. Aynı gece alkol alan Ali Gümüş, cep telefonu ile aradığı Sinan Yalçıner ile hesaplaşmak için Gündoğdu Sokak'ta buluştu. Taraflar arasında çıkan tartışma küfürleşmeye ve kavgaya dönüşünce Gümüş, belinden çıkardığı bıçağı Yalçıner'in göğsüne sapladıktan sonra kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Yalçıner'i Mudanya Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Evli ve 1 çocuk babası olan Yalçıner, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

TAHRİK VE İYİ HAL İNİDİRİMİ

Polis tarafından yakalanan Ali Gümüş, tutuklanarak cezaevine konuldu. Hakkında, Bursa 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten adam öldürmek' suçundan ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açılan Ali Gümüş'ün karar aşamasına gelen yargılamasına devam edildi. Daha önceki duruşmada, Sinan Yalçıner'in kavga sırasında kendisine satır ile saldırıp yaraladığını ve kendisini korumak için bıçağı çıkardığını belirten Ali Gümüş, "Kavga sırasında kendisi bıçağın üzerine düşerek yaralandı. Sonra da ölmüş. Yaşanan kavgadan dolayı pişmanım. Tahliyemi istiyorum" dedi.

Duruşmaya kısa bir ara veren mahkeme heyeti suçunu sabit gördüğü Ali Gümüş'e önce ömür boyu hapis cezası verdi. 'Tahrik' ve 'sanığın duruşmadaki iyi halini dikkate alan heyet bu cezayı 13 yıl 4 aya indirip, tutukluluk halinin devamına karar verdi.