Bursa'da kızından ayrılmak isteyen pideci damadı Rıdvan Anaşin ve dünürü İbrahim Anaşin'i yaralayıp, damadının kardeşi 19 yaşındaki Emirhan Anaşin'i öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan 45 yaşındaki Selahattin Can, 43 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.



DHA'nın haberine göre merkez Yıldırım ilçesi Mimar Sinan Mahallesi´nde 2016 yılı Eylül ayında meydana gelen olayda, Rıdvan Anaşin, 6 ay önce evlendiği Çimen Anaşin ile anlaşamayarak ayrılmak istediğini söyledi. Bunun üzerine genç kadın babasının evine döndü. İddiaya göre, kadının babası Selahattin Can, akrabalarını da yanına alarak damadının işlettiği pide salonuna gitti. Burada taraflar arasında çıkan tartışmada Selahattin Can, yanında bulunan tabancayla damadı Rıdvan Anaşin, damadının kardeşi Emirhan Anaşin ve dünürü İbrahim Anaşin'e ateş etti. Kurşunlara hedef olan Emirhan Anaşin yaşamını yitirirken, yaralanan Rıdvan Anaşin ile İbrahim Anaşin ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.



Cinayet sonrası gözaltına alınan, aralarında Selahattin Can'ın da bulunduğu 4 kişi tutuklanırken, 3 kişi ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



Haklarında, Bursa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi´nde `kasten adam öldürmek´ suçundan dava açılan Selahattin Can ve diğer 6 sanığın karar aşamasına gelen yargılamalarına devam edildi. Duruşmada söz alan Selahattin Can, çıktığı ilk duruşmasında verdiği, "Yeni evlenen kızım ile damadımın arasındaki sorunlar ceviz kabuğunu doldurmayacak nedenlerdi. O gün yanımda arkadaşlarımla konuşmak için damadımın iş yerine gittim. Bende silah vardı. Ama bundan kimsenin haberi yoktu. Aramazda çıkan tartışmada damadım, kardeşi ve babasının elinde bıçak vardı. Bir anda kavga çıktı. Ortada kaldım. Tabancam ile önce yere sonra rastgele ateş ettim. Sonra da olayda Emirhan'ın öldüğünü öğrendim. Başları sağolsun" dedi.

"BOŞANMA OLURSA SİLAHLAR KONUŞUR"



Duruşmada söz alan Rıdvan Anaşin ise eşi Çimen Can ile olaydan 6 ay önce görücü usulü ile evlendiklerini söyledi. Eşinin kendisini yüksekte gördüğünü iddia eden Rıdvan Anaşin, "Kendilerinin aşiret olduğunu ve çok paralarının bulunduğunu söyledi. Balayına gittiğimizde de bu sıkıntıları yaşadık. Evliliğimizin ilk aylarında çekilmez duruma geldi. Onun da ailesini çağırıp bir gün bizim evde toplantı yaptık. Konu boşanmaya geldi. Kayınpederim devreye girip, 'Boşanma olursa silahlar konuşur. Kan gövdeyi götürür' dedi. Daha sonra tekrar barıştık. Fakat eşim sorun yaratmaya devam etti. Bir ara apartmanın 8'inci katından atlamak istedi. Kendisini son anda ikna ettik. Bu olaydan birkaç gün sonra Çimen bana haber vermeden mektup yazarak babasının evine gitti. Daha sonra iş yerime akrabaları ile gelen kayınpederim bize önce sopayla saldırdı, sonra tabancası ile rastgele ateş etti. Ben, babam ve kardeşim yaralanmıştık. Hastaneye kaldırıldık. Kardeşim kurtarılamadı" diye konuştu.



Duruşmaya kısa süre ara veren mahkeme heyeti, Selahattin Can'a, Emirhan Anaşin'i öldürüp damadı Rıdvan ve dünürü İbrahim Anaşin'i öldürmeye teşebbüs suçları ile ruhsatsız silah taşımaktan toplam 43 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Mahkeme heyeti, diğer sanıklara verilen 5 ile 15 ay arasındaki hapis cezalarında ise hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER