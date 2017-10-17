Bursa'da eşinden boşandıktan sonra kendisiyle evleneceği yönünde söz verdiğini öne sürdüğü 47 yaşındaki Ertem Y.'i tartıştıkları minibüste bıçaklayarak öldüren 44 yaşındaki Zahide Ökçe önce ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Mahkeme bu cezayı daha sonra 25 yıla indirdi. Ö., "Ben bu kadar cezayı hak etmedim" diyerek ağladı.
DHA'nın haberine göre, Bursa'nın Karacabey İlçesi'nde servis şoförü Ertem Y., eşinden boşanan ve ailece tanıştıkları Zahide Ö. ile aşk yaşamaya başladı. Geçen yıl ağustos ayında, eşinin kendisini boşayıp Ö. ile nikah kıyacağını söylentlerini duyan Fevziye Y., bu konuyu Y.'e açtı. Sinirlenen Ertem Y., "Gel seni yüzleştireyim" diyerek, eşi Fevziye ve sevgilisinin boşandığı eşinden olan oğlu Oğuzhan S. ile bir komşularını da yanına alarak, Zahide Ö.'nin çalıştığı fabrikaya gitti. Haber verilmesi sonucu Ö., çalıştığı fabrikadan izin alıp, kapıda bekleyen Y. çifti ve oğlunun da içersinde olduğu minibüse bindi. Burada çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüşünce Zahide Ö., çantasından çıkardığı sustalı tabir edilen bıçakla Erdem Y.'i öldürdü.
"ÖLDÜRMEK İSTEMEDİM"
Cinayet sonrası evinde yakalanıp tutuklanan Zahide Ö. ile savcılıkta serbest bırakılan oğlu Oğuzhan S. hakkında 'kasten adam öldürmek' suçundan Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Zahide Ö. ifadesinde, "Ertem, eşinden boşanıp benimle evleneceğini söylüyordu. Ona inandım. Ayrıca, bu ilişkiden eşinin de haberi vardı. Ertem sözünü tutmadı. Sonrasında bana, 'Seni oğluna rezil edeceğim' diyerek tehdit etmeye başladı. Olay günü mesaj atıp işyerime geleceğini söyledi. Önce inanmadım. Sonra eşi Fevziye Y., yanına aldığı oğlum Oğuzhan ile fabrikanın önüne geldi. Oğuzhan yanlarında olduğu için izin alıp çıkıp aracına bindim. Burada tartıştık. Bir ara oğluma, 'Annenin gidişatı kötü. Karacabey'e tezgah açmış' dedi. Sonra da söze tepki gösteren oğluma vurmaya başlayınca, çantamda bulunan bıçağı çıkardım. Ayırmak için aralarına girdim. Üzerime doğru gelince bıçak ona saplandı. Ben onu öldürmek istemedim" dedi.
Son duruşmada önceki savunmasını tekrarlayan Zahide Ö., beraatini istedi. Duruşmaya kısa bir ara veren mahkeme heyeti, Oğuzhan S.'nın beraatine karar verirken, Zahide Ö.'yi ise ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Sanığın duruşmadaki iyi halini dikkate alan heyet, bu cezayı 25 yıla indirdi. Aldığı cezayı duyunca şoke olan Zahide Ö. duruşma salonunda, "Ben bu cezayı hak etmedim" diyerek ağladı.
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Misafir 1 saat önceAz bile almışsın.idam neden Yok bu ülkede00
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Misafir 1 saat önceAz bile almışsın.idam nede. Yok bu ülkede00