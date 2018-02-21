Bursa'nın merkez Nilüfer ilçesinde bir akaryakıt istasyonuna gelen yüzü kar maskeli soyguncu, çalışanın üstünde bulunan yaklaşık 2 bin 500 lirayı alıp kaçtı.

Alınan bilgiye göre, İzmir Yolu Caddesi'nde BursaRay Fatih Sultan Mehmet İstasyonu yakınındaki bir benzinliğe gelen yüzü kar maskeli silahlı kişi, pompacı olarak çalışan görevlilerin dinlenme odasına doğru yöneldi.

Bu sırada ayak seslerini duyan Haluk Özçelik (48), dışarıyı kontrol etmek için odadan çıktığı sırada soyguncu silahını doğrulttu. Özçelik'i silahla darbeden soyguncu, yaklaşık 2 bin 500 lirayı alarak olay yerinden hızla uzaklaştı.

Çalışanların durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Darbedilen Özçelik, 112 Acil Servis ekiplerinin müdahalesinin ardından Çekirge Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İş yerinin güvenlik kamerası kayıtlarını da inceleyen polisler, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kamera kayıtlarında, kar maskeli soyguncunun dinlenme odasına yöneldiği ve Haluk Özçelik durumu fark edince yere doğru silahla ateş ettiği görülüyor.

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