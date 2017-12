Bursa'da kına gecesinin sabahında eşini bıçaklayarak öldürdü

Bursa'da madde bağımlısı olduğu iddia edilen koca, kına gecesinin sabahında karısını bıçaklayarak öldürdü.



İHA'nın haberine göre, Bursa'da nikah töreni ile evlenen 22 yaşındaki Güllü Y. İle 23 yaşındaki M.Y, düğün hazırlıklarına başlamıştı.



Madde bağımlısı olduğu iddia edilen M.Y., kendi kına gecelerinin sabahında eşi Güllü Y.'yi evlerinin mutfağında ekmek bıçağı ile öldürdü.



Güllü Y.'nin 8 yerinden bıçaklandığı öğrenildi. Cinayet şüphelisi M.Y bir tarlada polisin titiz çalışması sonucu yakalandı.



Yaklaşık 4 ay önce Güllü Y.'yi ailesinden isteyen M.Y., aileden olumsuz yanıt alınca, Güllü Y. ile birlikte kaçmıştı. Geçtiğimiz günlerde aralarında resmi nikah da kıyan çift, düğün hazırlıklarına başlamıştı.



Dün gece Yıldırım İlçesindeki evlerinde kına gecesi yapıldı. Kına gecesinin sabahında koca M.Y. eşi Güllü Y.'yi 8 yerinden ekmek bıçağı ile mutfakta bıçaklayarak öldürdü.



Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

