Bolu'da, çocuk oyun parkı içinde lise öğrencilerinin kavgası sonucunda, 16 yaşındaki Recep A. kasığından bıçaklanarak kanlar içinde kaldı.

İHA'nın haberine göre olay, saat 14.00 sıralarında Akpınar Mahallesi Akpınar Parkı içerisinde meydana geldi. İddiaya göre, internet üzerinden birbirleriyle tartışan gençler oyun parkı içerisinde buluştular. Bir süre sözlü olarak tartışan gençler daha sonra kavga etmeye başladı. Kavganın devam ettiği sırada Bolu'ya 50 kilometre uzaklıkta bulunan Gerede İlçesi'nden geldiği belirtilen ve ismi öğrenilemeyen gençlerden birisi yanında getirdiği bıçağı çıkararak 16 yaşındaki Açıköğretim Lisesi öğrencisi Recep A.'yı kasığından bıçakladı. Recep A., kanlar içinde yerde kalırken, ismi öğrenilemeyen şahıs olay yerinden kaçtı.

16 yaşındaki gencin kanlar içinde kalmasının ardından arkadaşları, Recep A.'nın ağabeyi Samet A.'yı arayarak kardeşinin bıçaklandığını söylediler. Olay yerinde kardeşini kanlar içinde gören ağabey durumu polis ve 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Recep A., olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi'ne kaldırıldı. Polis ekipleri, 16 yaşındaki genci bıçaklayan şahsı yakalamak için çalışma başlattı.