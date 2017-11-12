Bursa'da mobese kamerası görüntüledi: Bebek arabasına çarpmamak için kadına çarptı

Bursa'da bebek arabasıyla yolun karşısına geçmeye çalışan anne ve 4 kişi ölümden kıl payı kurtuldu. Aracın bebek arabasına çarpmamak için manevra yapıp, bir kadına çarpması mobese kamerasına yansıdı.



İHA'nın haberine göre, Bursa'da şehir merkezinde meydana gelen trafik kazaları mobese kameralarına yansıdı. Kazalarda yayalar ve sürücülerin dikkatsizliği gözler önüne serilirken, İlk kazada yayalara kırmızı yandığı sırada bebek arabasıyla yolun karşısına geçmeye çalışan kadın ve 4 kişi yürekleri ağza getirdi.



Yeşil ışıkta yoluna devam etmek isteyen sürücünün bebek arabasına çarpmamak için son anda manevra yapması faciayı önledi. Sürücünün direksiyonu kırmasına rağmen bebek arabasını sıyırarak bir kadına çarpması mobese kameralarına saniye saniye yansıdı.





DİKKATSİZCE ŞERİT DEĞİŞTİRDİ, TAKSİYE ÇARPTI



İkinci kazada ise, seyir halinde şerit değiştirmek isterken ticari taksinin önüne geçen motosiklet sürücüsüne taksi çarptı. Çarpmanın etkisiyle sürücü yere düştü. Üçüncü görüntülerde ise, çöp kamyonu ile otomobilin çarpışması kameraya yansıdı.



İKİ BİSİKLETLİ AYNI ANDA DÜŞTÜ



Bir başka kazada, iki bisiklet sürücüsü, seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybederek yere düştü. O sırada bir güvenlik görevlisi ve vatandaşlar bisikletlilerin yardımına koştu. Diğer görüntülere ise dikkatsiz şerit değiştiren sürücülerin diğer araçlarla çarpışmaları mobese kameralarına yansıdı.

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