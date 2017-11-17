Bursa'da motosiklet tutkunu genç kazada hayatını kaybetti

Bursa'da motosiklet tutkunu bir genç, karşı yönden gelen kamyonetle çarpışarak hayatını kaybetti.

İHA'nın haberine göre, Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki Tolga Kan, kaskını da takarak çok sevdiği motosikleti ile gezintiye çıktı. Motosikleti ile Ovaazatlı'dan Tepecik Mahallesi'ne giden Tolga Kan, direksiyon hakimiyetini kaybederek, karşı yönden gelen Tuncay K.'nin kullandığı kamyonete kafadan çarptı.

Çarpışmanın şiddeti ile hurdaya dönen motosikletten fırlayan Tolga Kan, kanlar içinde yere yığıldı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan genç ile birlikte kazada çenesi kırılan kamyonet sürücüsünü Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tolga Kan, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, geriye çok sevdiği motosikleti ile çekilen bu fotoğraflar kaldı.