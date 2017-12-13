Bursa'da 22 yaşındaki eşi Güllü Y.'yi düğün gününün sabahı 8 yerinden bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan Metehan Y.'nin, daha önce de genç kadını ormanda ağaca iple bağlayıp, ağzını bantla kapattıktan sonra olay yerinden ayrıldığı ileri sürüldü.

DHA'nın haberine göre olay, merkez Yıldırım ilçesinde geçen 3 Aralık Pazar günü sabah saatlerinde meydana geldi. Metehan Y., ailesinin evlenmelerine izin vermemesi üzerine kaçırıp resmi nikâh yaptığı Güllü Y.'yi düğün yapacakları günün sabahı aralarında çıkan tartışma sonucu 8 bıçak darbesi ile öldürdü. Daha sonra kaçan şüpheli, saklandığı bir tarlada polis tarafından yakalandı. Uyuşturucu bağımlısı olduğu öne sürülen Metehan Y., Cumhuriyet savcısına verdiği ifadede, kına gecesine gelen bazı davetlilerden eşinin kendisini aldattığına ilişkin sözler duyduğunu iddia ederek, "O gece sabaha kadar bu söylentiler yüzünden uyuyamadım. Sabah kendisi ile konuşmak istedim, aramızda tartışma çıktı. Elimde bıçak vardı. Boğuşmaya başladık. Nasıl bıçakladığımı hatırlamıyorum" dedi. Yurtoğlu çıkarıldığı nöbetçi Bursa 3'üncü Sulh Hakimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

TÜYLER ÜRPERTEN İDDİALAR

Bursa Cumhuriyet Savcılığı'nca Metehan Y. hakkındaki soruşturma sürdürülürken, çifti tanıyan yakınlarının polise verdiği ifadeler tüyler ürpertti. Çiftin yakınları, Y.´nin daha önce de eşine şiddet uyguladığını ileri sürdü. İfadelerden birinde, Metehan Y.nin, daha önce de tartıştığı eşi Güllü Y.'yi Uludağ eteklerinde ormanlık alana götürüp ağaca bağladığı, sesinin duyulmaması için de kadının ağzını bantla kapattıktan sonra olay yerinden ayrıldığı öne sürüldü. Tanıklar, korku dolu anlar yaşayan Güllü Y.'nin kendi imkânları ile iplerden kurtulup ana yola çıktığını ve tesadüfen geçen jandarma ekibince fark edilerek karakola götürüldüğünü anlattı.

Tanıkların ifadelerine göre, genç kadın başından geçenleri jandarmaya anlattı, ancak çok sevdiği için eşinden şikâyetçi olmadı. Güllü Y.'nin daha sonra Mustafakemalpaşa ilçesinde yaşayan yakınlarının yanına gittiği, Metehan Yu.'nin buraya gelip kendisini ikna etmesiyle evlerine döndüğünü söyleyen tanıklar, "Güllü, eşini çok seviyordu. Ayrılmak istemiyordu. Metehan, uyuşturucuyu bırakacağına dair söz verdiği için de evinden ayrılmadı" diye konuştu.

Şüpheli Metehan Y. de hakkındaki bu iddiaları kabul edip, "Ben onu ağaca bağladım ama 4 saat sonra kontrol etmek için yanına gittim. Kurtulduğunu görünce ormandan ayrıldım" dedi.

Bursa E Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan Metehan Y. hakkındaki soruşturmayı yürüten Cumhuriyet savcısının, iddianameyi hazırladıktan sonra Bursa Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Eşini öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açacağı öğrenildi.