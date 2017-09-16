Bursa'nın Orhangazi İlçesi'nde motosikletiyle dolaşırken gürültü kirliliğine neden olan 17 yaşındaki A.Ş. hakkında şikayetler artınca, polis ekipleri harekete geçti. Polis, yapılan uygulamalarda trafik ekiplerini de atlatan gencin uyarılması için babaannesi 67 yaşındaki Selime Ş.'den yardım istendi.



DHA'nın haberine göre, Orhangazi İlçesi sakinlerinin plakasını verdikleri motosiklet sürücüsünün, gece ve gündüz motosikletiyle egzoz susturucusu çıkarıldığı için gürültü kirliliğine yolaçarak kendilerini rahatsız ettiği ihbarları üzerine polis ekipleri harekete geçti. Yapılan uygulamalar esnasında trafik polislerinden de kaçan kişinin A.Ş. olduğu belirlendi. Polis yakalayamadığı A.Ş.'nin anne ve babası ayrı olduğu için yanında kaldığı babaannesi Selime Ş'ye telefonla ulaşarak durumu anlatıp, torunuyla birlikte Trafik Büro Amirliği´ne gelmelerini söyledi.

TORUNUNU ALIP GELDİ



Torunu A.Ş.´yi yanına alan Selime Ş. Trafik Büro Amirliği´ne gelerek Büro Amiri Olcay Esmer ile görüştürdü. Kendilerine çikolata ikram edilen torun ve babaanneye daha sonra Olcay Esmer tarafından trafikte motorla hız yapanların ölüm veya yaralamalı kazalara karıştığını belirterek abartılı eksozun da kanunen yasak olduğunu hatırlattı. Yaşının küçük olması nedeniyle motosiklet kullanmasının da yasak olduğunu belirten Esmer, "18 yaşına gel ehliyetini al daha sonra kurallara uygun şekilde motosiklet kullan" nasihatında bulundu. Babaanne Selime Ş. ise motorsikletin abartı eksozunu söktürüp torununun ehliyet alana kadar motorsiklet kullanmasına izin vermeyeceğini söyledi.





