Bursa'da bir binada doğalgaz patlaması sonucu aynı aileden 3 kişi yaralandı.

İHA'nın haberine göre, yeni yapılan iki katlı binanın birinci katında mutfak kısmında doğalgaz sızıntısı oldu. Sabah saatlerinde okula gitmek için uyanan 15 yaşındaki Berat, lambayı yaktığında sızan doğalgaz bir anda alev aldı. Patlamanın etkisiyle mutfakta yangın başlarken, baba Cevdet Türkoğlu(48), eşi Hamidiye (45) ve çocukları Berat(15), Nazlı(10), Gamze'yi (7) alarak dışarı çıktı.

Patlamanın sesiyle uyanan komşular hemen yangına müdahale ederken olay yerine çağrılan 112 ambulansıyla yaralı Cevdet, Hamidiye ve Berat Türkoğlu olay yerinde ilk müdahale yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Küçük kızlar Nazlı ve Gamze yara almazken amcaları tarafından olay yerinden uzaklaştırıldı. Yaralı Cevdet Türkoğlu ve oğlu Berat Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılırken anne Hamidiye Türkoğlu Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Aile fertlerinin durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Cevdet Türkoğlu'nun fayans ustası olduğu ve evi yeni bitirdiği üst katın inşaat olarak durduğu öğrenildi.