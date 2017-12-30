Bursa'nın Gemlik ilçesinde, kamyonuyla zeytin ağacının dalını kıran sürücü, bıraktığı pusulayla insanlık dersi verdi.

İHA'nın haberine göre, Gemlik'in Umurbey Mahallesi'nde kamyonuyla zeytin tarlasından geçtiği sırada bir ağacın dalını kıran sürücü, kırdığı ağaca insanlık ölmemiş dedirtecek bir not bıraktı. "Kamyonla geçerken istemeden dalınızı kırdım. Özür dilerim. Hakkınızı helal edin. Beni arayın, cezasını ödeyeyim. Az ilerde Ahmet abiye gübre dökmüştüm" yazan kamyon şoförünün notu sosyal medyada paylaşıldı. Eski CHP Gemlik İlçe Başkanı Mehmet Uğur Sertaslan tarafından paylaşılan not kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

"KUL HAKKINA GİRMEK İSTEMEDİM"

Not sahibinin nakliyeci 49 yaşındaki Yusuf Bulut olduğu öğrenildi. Bulut, "Ben o gün 100 metre ilerideki bir tarlaya gübre dökmeye gitmiştim. Dönerken yol biraz dardı, bu yüzden istemeden bir zeytin ağacının dalını kırdım. Kırdığım dal biraz kalındı. O yüzden üzüldüm. Ağacın sahibiyle helalleşmek istedim. Kul hakkına girmek istemedim. Ağacın sahibini bulamayınca da not bıraktım. Beni aramadılar. Notun sosyal medyada paylaşıldığından haberim yoktu" dedi.

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