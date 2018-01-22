Bursa'da geçen hafta, 3 çocuk annesi Suriyeli 34 yaşındaki Fatma Khillo'yu evinde bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen 41 yaşındaki Akram M., İstanbul'da kaldığı otelde dün akşam yakalandı. Tutuklanan Suriyeli şüpheli, sorgusunda, altınları çalmak için girdiği evde, başındaki kar maskesi çıkınca kendisini tanıyan Khillo'yu öldürdüğünü itiraf etti.
DHA'nın haberine göre olay, 17 Ocak Çarşamba günü saat 13.00 sıralarında, merkez Osmangazi ilçesi Soğanlı Mahallesi Mahmudiye Sokak'ta meydana geldi. Suriye'deki iç savaştan kaçarak ailesiyle Bursa'ya yerleşen 3 çocuk annesi Fatma Khillo, sabah saatlerinde eşi Abdulrauf Khillo'yu işe uğurladı. Kestel'de bir inşaatta bekçilik yapan Abdulrauf Khillo işteyken, eşini telefonla aradı fakat ulaşamadı. Durumdan şüphelenen Abdulrauf Khillo, komşularına eşine bakması için haber verdi. Eve giden komşular, zili çaldı ancak yanıt alamadı. Kapıyı kırarak içeri giren komşular, Fatma Khillo'yu yerde kanlar içinde buldu. İhbarla eve gelen sağlık ve polis ekiplerinin yaptığı incelemede, Fatma Khillo'nun 6 bıçak darbesiyle öldürüldüğü belirlendi.
ÇALDIĞI PARALARLA YAKALANDI
Bursa Emniyeti Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, evde yaptıkları incelemede Fatma Khillo'nun altınlarının ve bir miktar parasının çalındığını saptadı. Katilin yakalanması için mahalledeki 350 kişiyle görüşen ekipler, ailenin tanıdığı Suriyeli Akram M.'nin ellerinde yaralar ve yüzünde çizikler olduğu bilgisine ulaştı. Çevredeki ve Bursa Otobüs Terminali'ndeki yaklaşık 50 güvenlik kamerasını inceleyen Cinayet Büro ekipleri, Akram M.'nin İstanbul'a kaçtığını belirledi. Şüphelinin kalabileceği 14 otelde arama yapan polis, Akram M.'yi çaldığı paralarla bir otelde dün akşam yakaladı.
HIRSIZLIK İÇİN 1 AY ÖNCESİNDEN PLAN YAPMIŞ
Gözaltına alınarak Bursa'ya getirilen Akram M., sorgusunda Fatma Khillo'nun altınlarını çalmak için 1 ay önceden plan yaptığını ve ailesini kadınla tanıştırdığını itiraf etti. Şüpheli, eve kimse fark etmeden girmek için plan yaptığını, ailesiyle misafir olarak gittiği evin anahtarını çocuğuna aldırarak yedeğini çıkarttırdığını söyledi. Akram M., cinayetten 1 hafta önce de yaptırdığı yedek anahtarla Khillo Ailesi'nin evine gizlice girdiğini, ancak çalacak değerli bir şey bulamayınca, tekrar plan yaptığını anlattı.
ALTINLARI İÇİN ÖLDÜRMÜŞ
Olay günü eve kar maskesi takarak giren Akram M., Fatma Khillo'yu etkisiz hale getirmek isterken maskesinin çıktığını, kendisini tanıyan kadına elindeki bıçağı sapladığını söyledi. Akram M., elindeki bıçak kırılınca, mutfaktan aldığı başka bir bıçakla Fatma Khillo'yu öldürdüğünü itiraf etti. Hızla evden uzaklaştığını ifade eden Akram M., çaldığı altın ve paraların bir kısmını kendi oturduğu evin bahçesine gömdüğünü anlattı. Polisin bahçede yaptığı aramalarda altınlar saklanan yerde bulundu.
Akram M., yapılan sorgunun ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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