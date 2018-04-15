Uyuşturucu suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden 12 Nisan'da firar eden Yakup Dağdelen, dün merkez Osmangazi ilçesi Sırameşeler pazarına gelerek, burada pazarcılık yapan kayınpederi 50 yaşındaki Mahmut Çiftçi'ye eşi ve çocuğunu sordu.
Mahmut Çiftçi tepki gösterince tartışma çıktı. Tartışma sırasında Yakup Dağdelen, yanındaki pompalı tüfekle kayınpederini vurarak ağır yaraladı. Bu sırada tezgaha yakın bir yerde bulunan 54 yaşındaki Halit Haşmet Müftüler'in de koluna saçmalar isabet etti.
Silah seslerin üzerine pazar yerine çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Mahmut Çiftçi, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
ÖLDÜRDÜĞÜ KAYINPEDERİNİN EVİNİ ATEŞE VERDİ
Olayın ardından kaçan Dağdelen, bu kez de elindeki silah ile öldürdüğü kayınpederi Mahmut Çiftçi'nin oturduğu eve gitti. Aile, Mahmut Çiftçi'nin öldüğü hastanede bulunurken, içeni giren Dağdelen, evi ateşe verdi. Tüfekle çevreye ateş eden Yakup Dağdelen, polis ve itfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesine izin vermedi.
REHİNEYİ AYAĞINDAN VURDU, ÖZEL HAREKAT EKİPLERİ MÜDAHALE ETTİ
Bir süre sonra Yakup Dağdelen, aynı binada oturan kayınpederinin ev sahibi 66 yaşındaki Mehmet Macit Mekikçi'yi rehin alarak dışarı çıktı. Dağdelen'in başına silah dayayıp, sokakta birlikte dolaştığı Mehmet Macit Mekikçi, bir ara yere oturdu. Bu sırada Yakup Dağdelen, Mekikçi'yi sağ bacağından vurdu. Müdahale eden Polis Özel Harekat ekipleri, Yakup Dağdelen'i etkisiz hale getirerek gözaltına aldı. Mekikçi ise Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
MAHALLELİ LİNÇ ETMEK İSTEDİ
Mahalle sakinleri yaklaşık 2 saatlik rehine krizinin ardından yakalanan Yakup Dağdelen'i linç etmek istedi. Polis, öfkeli vatandaşları güçlükle sakinleştirdi. Dağdelen emniyete götürülürken, ateşe verdiği ev de alevler yan binalara sıçramadan, itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü.
'NEDEN YAPTIN?' SORUSUNA "NAMUSUM İÇİN" YANITI
Yakup Dağdelen, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sağlık kontrolden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. AA'nın haberine göre, adliyeye sevk edilen zanlı, emniyetten çıkarılırken eyemleri neden yaptığını soran gazetecilere, "Namusum için" yanıtını verdi.
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