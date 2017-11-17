Bursalı beşizler 21 aylık oldu!

17 Kasım tarihinde kutlanan "Dünya Prematüre Bebek Günü" sebebiyle düzenlenen etkinlikle Bursa'daki bebekler bir araya geldi. Hatice ve Fatih Yılmaz çiftinin beşizleri, 21 aylık oldu.
İHA'nın haberine göre; Ağrı'dan doğum için Bursa'ya gelen Hatice ve Fatih Yılmaz çiftinin beşiz bebekleri 21 ayını doldurdu. 12 Şubat 2016 yılında 15 kişilik ekibin girdiği doğumda bebekler sağlıklı olarak dünyaya geldi. Bebeklerden birine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın annesi Tenzile Erdoğan'ın adı verilirken, diğer kızlara da Hira Nur, Havva, Rabia ve Berfin isimleri konuldu.
Beşizlerin annesi Hatice Yılmaz, "Herkesin prematüre bebek gününü kutluyorum. Prematüre bebeklerin hepsine Allah uzun ömürler nasip etsin. Bunlar çok zor süreçlerdir. İnşallah hepsi sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir şekilde yaşarlar" şeklinde konuştu.
17 Kasım tarihinde kutlanan "Dünya Prematüre Bebek Günü" sebebiyle düzenlenen etkinlikle, Neonatoloji Uzmanı Dr. Birgül Mutlu, "Türkiye'de her yıl 150 bin prematüre bebek dünyaya geliyor. Bunların 50 bini bin gramın altında doğuyor. Tüm ekip olarak bu bebeklere destek olmaya çalışıyoruz. Prematüre bebek gününü daha anlamı hale getirmek için böyle bir etkinlik düzenliyoruz. Bu bebeklerin sorunlarını ve yaşayacakları riskleri, duyurmak için bugün bir aradayız" dedi.
Bir çocuğunu erken doğum sonrası kaybeden Tuğba Toplu, 2 tane bebeğim dünyaya geldi, diğerini kaybettiğini ifade ederek, "30 haftalık doğum yaptım. Diğerinin kaybettik ama onun üzüntüsünü yaşayamadık. Kızımın hayata tutunması için çok büyük mücadele verdik. Allah tüm doktor ve ekibinden razı olsun. İnşallah bundan sonra böyle erken doğumlar yaşanmaz. Önemli olan prematüre bebeklerin sağlıklı olarak hayata tutunmaları. Kızım Azra 12 aylık oldu ve çok şükür sağlığı yerinde" diye konuştu.
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