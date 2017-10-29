Bursaspor Antalyaspor maç sonucu

Süper Lig'in 10. haftasında Bursaspor, sahasında Antalyaspor'u 4-0 mağlup etti.

Yeşil-beyazlı ekibe galibiyeti getiren golleri 37'de Mikel Agu, 46'da Aziz Behich, 70'te Jires Kembo-Ekoko ve 89'da Pablo Batalla kaydetti.

Ligde son 3 maçında 7 puan toplayan Bursaspor, puanını 16'ya yükseltti. Yeşil-beyazlılar aynı zamanda ligde sahasında oynadığı 5 müsabakanın 4'ünü kazandı; bu süreçte sadece Galatasaray'a mağlup oldu.

Antalyaspor'da Sandro, 45'te direkt kırmızı kart gördü. İngiltere Premier Lig'de QPR, West Bromwich Albion ve Tottenham ile 155 maçta kırmızı kart görmeyen Sandro, Süper Lig'de son 2 karşılaşmada 73 dakikada 2 kırmızı kartla cezalandırıldı.

Ligde son 4 karşılaşmasında 3 yenilgi ve 1 galibiyet alan Antalyaspor ise 9 puanda kaldı.

Futbolculukları döneminde Paris Saint-Germain'de birlikte forma giyen iki teknik adamdan Paul Le Guen'in, Leonardo'ya karşı galibiyet elde etmesi de, karşılaşmaya dair dikkat çekici bir detaydı.

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