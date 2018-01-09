Kulak Burun Boğaz Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Murat Nabi Bulut, burnun tıkalı olduğu dönemlerde süt içmekten kaçınılması gerektiğini belirterek, tuzlu su ile temizleme ve burun deliklerine zeytinyağı damlatma ile tıkanıklığın giderilebileceğini söyledi.

İHA'nın haberine göre; burundan soluk alıp vermek, sağlıklı bir vücut ve solunum sistemi için oldukça önemlidir. Burun tıkanıklığı, her yüz kişiden 10-20'sinde görülen ve kişinin yaşam kalitesini önemli ölçüde etkileyen bir sorundur. Özellikle kulak, burun, boğaz rahatsızlıklarında ve mevsim geçişlerinde sıkça rastlanan burun tıkanıklığı hem çocuklarda hem de yetişkinlerde yaşam kalitesini etkileyerek birçok hastalığa da neden olabiliyor.

Tıkalı burnu evde açmak için bazı reçetelerin olduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. Murat Nabi Bulut, "Ancak burun akıntısı kanla birlikte görülüyorsa veya burnunuz 10 günden fazladır tıkalıysa mutlaka bir doktora görünmelisiniz" dedi.

"BURNUN TIKALI OLDUĞU DÖNEMLERDE SÜT İÇMEKTEN KAÇININ"

Burun tıkanıklığının burun yapılarında görülen anatomik problemlere veya burun içindeki dokularda şişliğe yol açacak inflamatuar problemlere bağlı oluşabildiğini ifade eden Yrd. Doç. Dr. Murat Nabi Bulut, "Burnun tıkalı olduğu dönemlerde süt içmekten kaçınmanız gerekecektir" diye konuştu.

Dr. Bulut şu bilgileri verdi: "Süt mukus üretimi artıran önemli bir faktördür ve her zamankinden daha az tüketmeniz gerekebilir. Gün içerisinde kendinizi sıcak tutmak ve evde terlemek burun tıkanıklığına iyi gelecektir. Tuzlu su, burnu temizlemek için oldukça etkili bir yöntemdir.

Ilık bir bardak suya bir çay kaşığı tuz ve bir çay kaşığı karbonat koyarak burnunuzu temizleyebilirsiniz. Ortamın nemli olması burun tıkanıklığına iyi gelir. Uyuduğunuz odada kaloriferin üzerine bir su bardağı su koyarak ortamın nemli kalmasını sağlayabilirsiniz. Burun deliklerine zeytinyağı damlatmak da tıkanıklığı açacaktır. Bol su tüketiminin de tıkanıklığı iyileştirici özelliği vardır. Burun tıkanıklığı döneminde özellikle sigara bırakılmalı ve bol miktarda c vitamini içeren besinler tüketilmelidir. Burun tıkanıklığı şikayetleriniz uzun süre devam ediyorsa muhakkak kulak burun boğaz hekimlerinden destek almalısınız. Zamanında tedavi edilmediği takdirde yüksek tansiyon ve koroner kalp hastalığı ile kalp yetmezliği gibi kalp hastalıklarını tetikleyebilmektedir."

Burun tıkanıklığını açmanın yolları

burun tıkanıklığı

Yrd. Doç. Dr. Murat Nabi Bulut

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