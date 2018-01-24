Buse Narcı kimdir? sorusu Özcan Deniz ile ilgili bomba iddianın ardından gündeme geldi. Burse Narcı, ile Özcan Deniz 1,5 yıl önce yaşadıkları birliktelikle gündme gelmişlerdi. İkili ayrıldı ve Özcan Deniz, hamile sevgilisi Feyza Aktan ile nikah masasına oturmaya hazırlanırken bir iddia gündeme geldi. İddiaya göre Özcan Deniz müstakbel eşini eski sevgilisi Buse Narcı ile aldattı. Bir otelde buluşan eski sevgililer kameralara yakalandı. Buse Narcı haberin ardından sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak iddiayı yalanladı.
BUSE NARCI KİMDİR?
Buse Narcı, 8 Temmuz 1993 yılında Muğla'da doğmuştur. Eğitimini Maltepe Üniversitesi Sahne Sanatlari ve Oyunculuk Bölümü'nde tamamlamıştır. Aynı zamanda Tevfik Hiçyılmaz'dan da oyunculuk dersleri alan Buse Narcı; Oda Tiyatrosu'nda oyunculuk yapmakta; katıldığı Kim Milyoner Olmak İster ve Bugün Ne Giysem yarışma programlarından sonra kendinden söz ettirmeyi başarmıştır.
Kim Milyoner Olmak İster programı sonrasında Show TV'de yayınlanan "Bugün Ne Giysem" programına katılan ve bu dönemde Barbie olarak adlandırılan Buse Narcı, daha sonra fotomodellik yaptı.
İlk oyunculuk deneyimini Ammar 2: Cin İstilası filmi ile yaşayan Buse Narcı daha sonra 4N1K filminde rol almıştır. İlk dizi deneyimini ise; kadrosunda Şafak Sezer, Mehmet Ali Erbil, Hasibe Eren, Nergis Kumbasar, Anıl İlter, Burcu Binici, Gülhan Tekin, Selen Görgüzel, Serkan Şengül isimlerin yer aldığı Türk Malı dizisinde Selin Kuzu karakterini canlandırarak kazandı.
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