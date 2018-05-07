Buse Varol, ünlü sanatçı Alişan ile dün akşam yapılan düğün ile evlendi. Buse VArol ile Alişan'ın nikah şahitliğini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yaptı. Oyunculuk yapan, Alişan ile de rol aldıkları dizinin setinde tanışıp bir ilişki yaşamaya başlayan Buse Varol kimdir? İşte Buse Varol'un yaşamına dair detaylar.

BUSE VAROL KİMDİR?

Buse Varol, 1990 yılında Manisa'da dünyaya geldi. Üniversite eğitimini Öğretmenlik Bölümü üzerinden tamamlayan Varol, 2 yıl süreyle özel bir dershanede stahyer öğretmenlik yaptı. 2012 yılında katıldığı Miss Turkey güzellik yarışmasına katıldıktan sonra ün kazanan Varoli uzun süre modellik yaptı. Modellikten sonra oyunculuğa adım atmıştır.

2013 yılında yayınlanan Tozlu Yollar adlı dizide "Şerife" karakterine hayat verdi. Arka Sokaklar dizisinde "Yasemin" isimli polis memuru karakterini canlandırdıktan sonra 2015 yılında "Şehrin Melekleri" dizisinde başrol oynadı. 2016 yılında Sevda Kuşun Kanadında adlı dizide "Doktor Elif"i canlandırdı. Aynı yıl Show TV'de yayınlanan Kış Güneşi dizisinde "Nadide"ye hayat verdi. Ardından Alişan ve Çağla Şıkel ile başrolünü paylaştığı Dostlar Mahallesi dizisinde "Bahar" karakterini canlandırdı.

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