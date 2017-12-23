TBMM Genel Kurulunda, 2018 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi Kanun Tasarısı ve 2016 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı kabul edildi.

Tasarıların kabulünün ardından konuşan TBMM Başkanı İsmail Kahraman, bütçenin millet ve devlet için hayırlı olması dileğinde bulunarak, "Türkiye'yi daha güçlü, müreffeh ve huzurlu hale getirmek için çalışmalarımızı devam ettireceğiz. Birliğimizi ve dirliğimizi muhafaza ederek, ülkemizi gelişmiş ülkelerin ilerisine taşımak için daha fazla gayret göstereceğiz. Bu hususta hemfikir olduğumuzu biliyorum." diye konuştu.

2018 BÜTÇESİ 2018 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı 124 ret oyuna karşılık 305 oyla kabul edildi.

Kahraman, 2017'nin hem Türkiye hem de dünya için kolay bir yıl olmadığını belirterek, "İnşallah 2018 yılı, zorlukları aştığımız, vatan hainlerinin, eli kanlı ihanet çetelerinin cezalandırıldığını gördüğümüz bir yıl olacaktır." ifadesini kullandı.

TBMM Başkanı Kahraman, şöyle devam etti:

"Aziz milletimiz temsilcileri olarak hiçbir şer odağının, hiçbir yabancı gücün huzurumuzu bozmasına izin vermeyeceğiz. Demokrasimizi daha da güçlendirecek, ülkemizin istikbale emin adımlarla ilerlemesini sağlayacağız. Birlikte rahmet, ayrılıkta azap vardır. Bizler rahmete talip olalım ve milli bekamıza halel getirmemek için birliğimize sıkı sıkıya sarılalım. Söz konusu Türkiye olduğunda parti farkı gözetmeksizin aynı yöne bakmaktan sakınmayalım. Meselelerimize bu çatı altında çare arayalım. Yabancı ülke ve mahfiller nezdinde ülkemize yapılmak istenen kötülüklere, itibar suikastına karşı tek yürek olalım."

Bütçenin, milletin huzur, refah ve saadetine vesile olması dileğinde bulunan Kahraman, emeği geçen herkese teşekkür ederek sözlerini tamamladı.

"YANLIŞ HESAP KUDÜS'TEN DÖNER"

Başbakan Binali Yıldırım ise bütçenin kabul edilmesinin ardından yaptığı teşekkür konuşmasında, bütçenin TBMM Genel Kuruluna getirilmesi ve görüşülmesinde emeği geçenlere ve katkıda bulunanlara teşekkür etti.

Türkiye'nin girişimleriyle hazırlanan ve ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs kararını eleştiren karar tasarısının Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulunda kabul edilmesine değinen Yıldırım, 128 ülkenin hakkaniyetli bir duruş göstererek bu kararı kınadığını ve adeta reddettiğini söyledi.

Beklenenin olduğunu ve hakkın yerini bulduğunu kaydeden Yıldırım, "Yanlış hesap Kudüs'ten döner. Nitekim, haksız ve insafsız bir karara karşı bütün dünya ülkeleri neredeyse ittifak yaptı. Ülkeler egemenlik haklarını tehditlere, baskılara karşı korumuşlar ve bunların karşısında boyun eğmemişlerdir." değerlendirmesinde bulundu.

Yıldırım, şunları kaydetti:

"Olayın meydana geldiği ilk günde, Cumhurbaşkanımızın Dönem Başkanlığında İstanbul Zirvesi ile tutuşturduğu ateş, bütün dünyada yankılandı ve dünya birden büyük olduğunu bu kez gösterdi.

Dün BM'de aklı selimin galip gelmesi çözüm konusunda ümitleri de yeşertmiştir. Bu kararla sadece Kudüs, Filistin değil, insanlığın onuru kazanmıştır. Amerikan yönetiminin hiçbir hukuki meşruiyeti olmayan haksız, adaletsiz keyfi kararı insanlığın vicdanından geri dönmüştür. Hiçbir ülkenin keyfi kararlarını dünyanın geri kalanına dayatma hakkına sahip olmadığı, bir kez daha kesin olarak ortaya çıkmıştır. Türkiye olarak bu kararın, bu yönde çıkması için büyük gayret gösterdik. Bu çalışmalara katkı sağlayan bütün arkadaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Bu kararın arkasında duran bütün BM üye ülkelerine teşekkür ediyoruz."

"TEHDİDE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ"

Dünyanın farklı bir döneme girdiğini, savaşların, bölgesel ve küresel gerginlikler ile doğal felaketler ve ekonomik belirsizliklerin arttığı bir sürecin yaşandığını dile getiren Yıldırım, bunun yanı sıra ulusal ittifakların azaldığı, ekonomik ve siyasi ilişkilerin daha da karmaşık hale geldiği, korumacılık eğilimlerinin arttığı bir dönemin yaşandığını aktardı.

Diğer taraftan küresel krizden sonra 2017'den itibaren dünya ekonomisinde bir iyileşme ve ticarette bir artışın gözlendiğini anlatan Yıldırım, "Böyle bir ortamda, Türkiye sadece tarihi devlet geleneği olarak hedeflere kenetlenmiş vatandaşlarından oluşan milleti ve işleyen demokrasisiyle değil, aynı zamanda güçlü ekonomisiyle de gıpta edilen bir ülke olmayı sürdürmektedir. Kalkınmamızın önüne set çekmeye çalışanların ve bütünlüğümüzü tehdit edenlerin emellerine ulaşmasına milletimizden aldığımız güç ve aldığımız, alacağımız tedbirlerle asla müsaade etmedik, etmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.