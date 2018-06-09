Aydın’ın Söke ve Didim ilçeleri arasından geçen Büyük Menderes Nehri’nde toplum balık ölümlerinin nedenini araştıran komisyon, raporunu Aydın Valisi Yavuz Selim Köşger’e sundu. HT Egeli'den Mehmet İnmez'in haberi...

Vali Köşger de komisyonda yer alan kurumların temsilcileriyle bir araya gelerek, kamuoyuyla paylaştı. Köşger, balık ölümlerinin kirlilikten değil, erken gelen sıcaklar ve yağmurun olmamasından dolayı öldüğünü belirtti.

Zehirlenmeye neden olacak maddelerin bulunmadığını da özellikle belirten Vali Köşger sözlerini şöyle sürdürdü: “Balık numunelerinden 120 çeşit toksin yönünden yapılan analizlerin tamamında zehirlenmeye neden olabilecek düzeyde toksit kalıntıya rastlanılmamıştır.”

İNANDIRICILIĞI YOK

Büyük Menderes Nehri’nde balık ölümleri ve kirliliğin önlenmesi için defalarca rapor hazırlayan Aydın Tabipler Odası Başkanı Dr. Hakan Karagözlü, balık ölümleriyle ilgili hazırlanan raporu Habertürk’e değerlendirdi. Komisyonun raporunun daha detaylı açıklanması gerektiğini belirten Başkan Karagözlü, “Vali beyin açıklamasına baktığımız zaman nehrin hiç kirli olmadığını görüyoruz. Rapora açıklanan kısmıyla bakarsak inandırıcı değil. Menderes Nehri, Türkiye’nin üçüncü kirli nehridir ve ispatlanmıştır. Balık ölümleri kirlilikten olmamış olabilir, ama bu nehrin temiz olduğu anlamına gelmez. Bölgede nehri kirleten fabrikalar ve tesisler vardır. Kirlilik olmaması mümkün değil. Sağlık müdürlüğü raporları bize verirse ve incelersek daha detaylı bilgi paylaşırız” diye konuştu.

GÖZLE DE GÖRÜNÜYOR

Kuşadası Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği Başkanı Bahattin Sürücü, görsel olarak bakıldığında nehrin ne kadar kirli olduğunun görüldüğünü söyledi. Balık ölümleri ve kirliliğin çözümü için acilen çözüm gerektiğini belirten Sürücü, “Valinin ‘Yol boyunca şehirlerin arıtma tesislerinin olması gereken standarda yükseltilmesi lazım. Aynı zamanda büyük fabrikaların da bunu yapması gerekiyor. Bu maddi anlamda büyük meblağlar ve devlet aklına ihtiyaç gerektiriyor’ sözlerine katılıyoruz. Ancak bu sorunu hangi yetkili kurumlar çözecek? Kirlilik göstergesi sadece balık ölümleri değildir. İnsan sağlığı, nehir ekosistemi, Büyük Menderes Deltası’nın biyolojik çeşitliliği ve deniz ekosistemi tehlike altındadır. Yerel balıkçılara sorulduğunda son 30 yılda hangi türlerin kaybedildiği açıkça ortadadır” dedi.

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