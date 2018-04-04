Büyükçekmece’de boş bir araziye dökülen kimyasal madde nedeniyle 9 koyun ve 10'dan fazla tavuk öldü. Bölgeye gelen AFAD ekipleri, araziye dökülen sıvıdan numune alarak incelemelerde bulundu. İlk bulgulara göre suda hidrojen siyanür maddesi tespit edildi. Olayın yaşandığı alana yakın bir ev de geçici olarak boşaltıldı.
İHA'nın haberine göre olay Büyükçekmece’nin Kumburgaz semtinde meydana geldi. İddiaya göre Tem Otoyolu’nun hemen yanından bulunan araziye kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kimyasal bir madde döküldü. Boş araziye yayılan sıvı madde, bölgede otlayan hayvanların ölmesine neden oldu. Sıvı maddeden içen 9 koyun ve 10'un üzerinde tavuk, zehirlenerek öldü.
Hayvanlarının öldüğünü gören Halim Binici, önce elektrik kaçağı olduğunu düşündü ancak bölgedeki tavukların da öldüğünü görünce durumu Büyükçekmece Belediyesi'ne bildirdi. Bölgeye AFAD ve İstanbul Valiliği Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Bölgeyi güvenlik çemberine alan ekipler, özel kıyafetlerini giyerek incelemelerde bulundu. Kimyasal sıvıdan numune alan ekipler, bulguları incelemek üzere laboratuvara götürdü. Araziye yakın bölgede bulunan bir evde yaşayanlar da geçici olarak tahliye edildi.
"SUYU İÇİNCE KASILIP KALDILAR"
Yaşadığı şoku üzerinden atamayan Halim Binici “Koyunlar otladı doyunca götüreyim dedim. Koyunlar su birikintisini gördü. İçen düşmeye başladı. Koştum ben elektrik çarptı zannettim. Biz elektrikten şüphelendik haber vermedik. Aynı yerden daha sonra tavuklar da su içince onlar da hemen öldü. Bunun üzerine arkadaşım aradı belediye ekiplerini” diye konuştu.
Mahalle sakini Rıza Irmak ise “Sabah 9 buçukta evden çıktım 12 buçuk civarında arkadaşlar aradı 'Sizin burada hayvanlarımız öldü' dedi. Elektrik kaçağından şüphelendik. Ama BEDAŞ’dan ekipler geldi ölçüm yaptıklarında kaçak çıkmadı. Bu suyun ağır bir kokusu vardı. Sonrada tavukları gördüm su içince hemen tavuklar kasılıp kalınca hemen belediye ekiplerini aradık” ifadelerini kullandı.
ÖLEN HAYVANLAR GÖMÜLDÜ
Büyükçekmece Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol müdürü Çağlayan Gürsel ise “Bize saat beş buçukta haber geldi. Hemen Büyükşehir’e bilgi verdik. İl Çevre Müdürlüğü'ne bilgi verdik. AFAD geldi şuan kontrol altına aldık durumu. AFAD’ın yaptığı ölçümlerde suda siyanür hidrojen bulundu. Ama il çevre ekiplerini bekliyoruz. Onlar daha detaylı incelemede bulunacaklardır” dedi.
Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün ise Büyükçekmece gölü havzasında daha önce de benzer olayların yaşandığını belirterek, kendini bilmez bazı insanların bölgeye kimyasal madde dökerek çevre katliamına neden olduklarını söyledi. Yaşanan bu olayların önlenebilmesi için sadece Büyükçekmece Belediyesinin aldığı önlemlerin yeterli olmayacağını savunan Akgün, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ortak olarak önlem alması gerektiğini dile getirdi.
Ölen hayvanlar ise yapılan incelemenin ardından kepçe ile kazılan derin çukura kireçlenerek gömüldü.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.