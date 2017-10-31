Büyümede umut yüzde 15 artacak özel sektör yatırımlarında

Hükümet gelecek yıl yüzde 5.5 oranında büyüme hedeflerken, 2018 Yılı Programı’nda, özel sektör yatırımlarında yüzde 15’lik artış öngörüldü.
Gazete Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberine göre gelecek yıl, işçilik dahil kamu tarafından 141.2 milyar, özel sektör tarafından da 922 milyar olmak üzere toplam 1 trilyon 63.2 milyar liralık yatırım hedefleniyor. Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) yılın ilk yarısında yüzde 5.1 büyüdü.
Harcamalar yöntemiyle, büyümenin 1.9 puanı yatırımlardan kaynaklandı. GSYH’nın bu yıl ve gelecek yıl yüzde 5.5 büyümesi öngörüldü. 2018 büyüme hedefine ulaşılabilmesi için yatırım hedeflerine ulaşılması büyük önem taşıyor.
2018 Yılı Programı’na göre, bu yıl sonuna kadar 127.5 milyarı kamu, 801.1 milyarı da özel sektör olmak üzere toplam 928.6 milyarlık yatırım gerçekleştirilecek.
KONUTTA YÜZDE 17 ARTIŞ
Bu yıl en fazla yatırım 315.6 milyarla ulaştırma sektöründe yapılacak. Ulaştırmayı 264.9 milyarla konut, 168.7 milyarla imalat sanayii izleyecek.
Ulaştırma yatırımlarının 271.3, konut yatırımlarının 263.4 ve imalat sanayii yatırımlarının da 169.5 milyar liralık kısmı özel sektör tarafından hayata geçirilecek.
Yatırım Programı’nda belirtildiğine göre gelecek yıl kamu yatırımları yüzde 11, özel sektör yatırımları ise yüzde 15 oranında artacak. En fazla yatırım yapılan ulaştırma yatırımları yüzde 13 artışla 356.5 milyar liraya, konut yatırımları yüzde 17 artışla 310.4 milyar liraya, imalat sanayii yatırımları da yüzde 15 artışla 195.8 milyar liraya çıkacak.
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