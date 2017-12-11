15 Teemuz darbe girişiminin ardından çıkarılan OHAL kararnamesiyle, FETÖ’yle bağlantılı olduğu gerekçesiyle ülke genelinde 934, Ankara’da ise 84 özel okul kapatıldı. Ankara’da örgütle ilişkili bir özel okulda çalışan ancak 15 Temmuz’un ardından Japonya’ya firar eden öğretmen Dilek S. hakkında da soruşturma başlatıldı. Hakkında gözaltı kararı verilen Dilek S.’nin darbe girişimi sonrası 2 çocuğuyla Japonya’ya kaçtığı tespit edildi. Soruşturma neticesinde örgütün kadın yapılanmasının üst düzey sorumluları arasında olduğu belirlenen firari öğretmen Dilek S.’nin örgütün kripto haberleşme programı olan ‘ByLock’un aktif kullanıcısı olduğu ve örgüt mensuplarına talimatlar verip yönlendirdiği kaydedildi.

MEKSİKA GERİ GÖNDERDİ

İstihbarat birimlerinden savcılığa gönderilen bilgiye göre, Dilek S., 2 çocuğuyla Japonya’dan Meksika’ya geçti. Ancak Meksika güvenlik birimleri, Dilek S.’yi. ülkeye girişine izin vermeyerek tekrar Japonya’ya gönderdi. Bunun üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Dilek S. hakkında yakalama kararı çıkardı. Dilek S.’nin uluslararası düzeyde aranması ve yakalanması için Adalet Bakanlığı’na, “Soruşturması devam eden şüphelinin yakalanarak ülkemize iade edilmesini talep ediyoruz” şeklinde kırmızı bülten talebi gönderildi.

Gazete Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, kırmızı bülten talebini Emniyet Genel Müdürlüğü INTERPOL Daire Başkanlığı’na bildirecek. INTERPOL Daire Başkanlığı, resmi prosedürü tamamlayarak kırmızı bülten talebini merkezi Fransa’nın Lyon kentinde bulunan uluslararası polis kuruluşu INTERPOL’e gönderecek.

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