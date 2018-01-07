Caddebostan'da bir mekan çıkışı vale ile müşteri arasında çıkan kavgada 2 kişi hayatını kaybetti.



İHA'nın haberine göre, valenin silahlı saldırısı sonucu vücuduna 3 kurşun isabet eden bir kişi olay yerinde hayatını kaybederken ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan E.A. ise hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Caddebostan

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