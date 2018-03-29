Çağdaş Onur Öztürk, Avlu dizisiyle yeniden ekranlara geliyor. Ünlü oyuncu Avlu dizisinde canlandırdığı Oktay Boran karakteriyle izleyiciyi etkisi altına alacağa benziyor. 2 yıl önce attan düşerek yaralanan Çağdaş Onur Öztürk, sevenlerini korkutmuştu. Başarılı oyuncu bir süre hastanede kalarak önemli ameliyatlar geçirmişti. Çağdaş Onur Öztürk'ün yaşamına dair diğer detaylar haberimizde.

ÇAĞDAŞ ONUR ÖZTÜRK KİMDİR?

16 Ağustos 1979 tarihinde Sivas'ta dünyaya gelen Çağdaş Onur Öztürk, ilkokuldan liseye kadar tiyatro oyunlarında yer almıştır. Üniversite eğitimini Peyzaj Mimarlığı bölümünde Ege Üniversitesi'nde tamamlayan Öztürk, ilk ve ortaöğretim sıralarında kazandığı oyunculuk altyapısını, fakultesinin tiyatro kulübüne taşımıştır.

Üniversiteyi ve askerliği bitirdikten sonra evine dönen ve kısa bir süre ilaç mümessilliğini üstlenmiş, ardından Anadolu Üniversitesi Devlet Koro Bölümü'ne girmiş ve mezun olmuştur. İlk televizyon deneyimine "Gazi" dizisinde atan oyuncu, Sakarya Fırat dizisiyle bu kariyerine devam etmiştir.

2011 yılında Kıvanç Tatlıtuğ, Buğra Gülsoy, Öykü Karayel gibi oyuncuların rol aldığı "Kuzey Güney" dizisinde kötü adam rolünü oynamıştır.

Çağdaş Onur Öztürk son olarak Diriliş Ertuğrul'da Vasilyus karakteriyle ekranlara geldi.

Filmleri ve Dizileri

2014 - Tut Sözünü (Sinema Filmi)

2014 - Aşktan Kaçılmaz (TV Dizisi)

2014 - Kendime İyi Bak (TV Dizisi)

2014 - Düşler ve Umutlar (TV Dizisi)

2013 - Böyle Bitmesin (TV Dizisi)

2011-2013 - Kuzey Güney ( TV Dizisi)

2009-2012 - Sakarya Fırat (TV Dizisi)

2008 - Doğruluk Ekseni (TV Dizisi)

2008 - Gazi (TV Dizisi)

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