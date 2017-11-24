Çağla Büyükakçay'ın Sharapova heyecanı

Sinan Erdem Spor Salonu'nda 26 Kasım Pazar günü düzenlenecek etkinlik öncesi Çağla Büyükakçay ve Türkiye Tenis Federasyonu (TTF) Başkanı Cengiz Durmuş, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.
Sharapova ile oynayacağı maçın hazırlıklarında sona geldiğini belirten Çağla, İstanbul'da tenis şöleninin yaşanacağını söyledi.
Milli tenisçi, organizasyonun sokak tenisi etkinliğinin 2017 finali niteliğinde olduğunu hatırlatarak, "Tabii ki bir dünya yıldızıyla kendi seyircim önünde karşılaşacağım için çok heyecanlıyım. Çok güzel bir atmosfer olacak, tenis şöleni gibi geçecek." dedi.
Türkiye'de tenisin günden güne geliştiğini ve daha geniş kitlelere yayıldığını dile getiren Çağla, "Tenis artık Türkiye'de çok daha sevilen bir spor. Tenis adına böyle organizasyonların olması muhteşem. Ben de bunun bir parçası olduğum için çok mutluyum. Herkesin keyifle izleyeceği bir karşılaşma olacak." ifadelerini kullandı.
TTF Başkanı Cengiz Durmuş ise önceki yıllarda Roger Federer, Serena Williams, Venus Williams, Victoria Azarenka ve Caroline Wozniacki gibi birçok önemli tenis yıldızını ağırladıklarına işaret etti.
Durmuş, Sharapova'nın da İstanbul Cup ve WTA Finalleri için daha önce Türkiye'ye geldiğini anımsatarak, şunları kaydetti:
"Dünya tenisinin en popüler oyuncularından Maria Sharapova bir kez daha Türk tenisseverlerin karşısında olacak. Sharapova'nın gelişi nedeniyle tenis, haftalardır gündemin ilk sıralarına çıktı. Özellikle tenis oynayan minik ve gençlerimiz için Sharapova gibi sembol isimleri canlı izlemek çok büyük bir motivasyon sağlayacaktır."
Kariyerinde 5 grand slam şampiyonluğu bulunan Sharapova, vücudunda yasaklı "meldonyum" maddesi tespit edildiği için 15 ay doping cezası almıştı.
Eski dünya bir numarası Sharapova, cezasının bitmesinin ardından bu sezon Çin'deki Tianjin Açık Tenis Turnuvası'nda şampiyon olmuştu.
İstanbul'da geçen yıl WTA şampiyonluğu yaşayan Çağla Büyükakçay ise 2016 Rio Olimpiyatları'na katılarak Türk tenisi adına bir ilki gerçekleştirmişti.
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