Çağla Şıkel: Çocuklarımla çok ilgilenen bir anneyim

HT Magazin’de yer alan habere göre, sanat dünyasının örnek anneleri arasında gösterilen ünlü model, iyi bir anne olabilmek için sürekli mücadele ettiğini söylüyor: “Bu konuda övünüyorum. Hafta içi beş gün yayın yapıyoruz. Yayından saat 12.00’de çıkıyorum. 1 saat spor yapıyorum. Çocuklarımı okuldan alıyorum. Onların gönlü ne isterse onu yapıyoruz. Çocuklarımla fazla ilgilenen bir anneyim. Onlarla geçirdiğim her vakit çok değerli.”

Çocuklarının erkek uyuduğunu belirten Şikel, “Onların uyuduğu zamanlar benim için hayatımda her şeyin durduğu bir anlardır. Onlara iyi bir anne olabilmek için elimden gelenin fazlasını yapıyorum” diyor.

çağla şıkel