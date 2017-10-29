Çağla Şıkel ve Emre Altuğ oğullarıyla birlikte görüntülendi

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"Bizim öyle örnek olma gibi bir kaygımız yok, bunları düşünmüyoruz, yalnızca evliliğimizi dost kalamayacağımız noktaya gelmeden önce bitirdik ve hala arkadaşız, yeniden bir araya gelme gibi de bir düşüncemiz olmadı ama yarın ne olur belli olmaz. Büyük konuşmayı sevmem..." yanıtını vermişti.