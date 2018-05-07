İstanbul’da yaşayan ve elektronik işleriyle uğraşan 30 yaşındaki Uğur B.’nin evinin önüne bıraktığı motosikleti, 2013 yılının temmuz ayında çalındı. Karakola başvuran Uğur B., aracının çalındığını belirterek şikâyetçi oldu. Ancak motosikletin izi bulunamadı.
Gazete Habertürk'ten Serdar Kulaksız'ın haberine göre, aradan 3 yıl geçti, Eylül 2016’da kendisini arayan ve avukat olduğunu belirten bir kişi, motosikletinin yediemin otoparkında olduğunu ve birikmiş 5 bin TL ücretini yatırması durumunda aracını alabileceğini söyledi. Motosikletinin çalındığı gün bulunduğunu ve yediemin otoparkına bırakıldığını öğrenen Uğur B., savcılığa giderek aracının bulunduğu yönünde kendisine bilgi verilmeyerek yediemin otoparkına bırakılıp 5 bin TL ücret birikmesine neden olduğunu iddia ettiği polislerden şikâyetçi oldu.
POLİS TEBLİĞ ETMEMİŞ
2 polis memurunun motosikleti 31 Temmuz 2013’te atıl olarak buldukları, gerekli tutanağı düzenleyerek aracı yediemin otoparkına teslim ettikleri, müştekiye ulaşılmak için de bir örneğinin karakola bırakıldığı ortaya çıktı. Karakolda görevli polis memuru M.K.’nın ise bırakılan tutanağı süresi içinde müşteki Uğur B.’ye tebliğ etmediği iddia edildi. Valilik tarafından polis memuru M.K. hakkında soruşturma izni verildi. Savcılık, polis memuru M.K. hakkında “görevi kötüye kullanmak” suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapis talebiyle dava açıldı. Savcılığın açtığı davanın yargılaması, asliye ceza mahkemesi’nde devam ediyor.
2 YIL OTOPARKTA KALMIŞTI
Yine İstanbul’da, Serkan Oda’nın çalınan minibüsü polis tarafından bulunup otoparka çekilmiş ve 2 yıl burada kalmıştı. Oda, 2 yıl sonra gelen telefonla şok olmuş, minibüs için kendisine 6 bin 600 TL fatura çıkarılmıştı. Şikâyetçi olduğunu gösteren belgeleri gösteren Oda, 1500 TL’ye aracını kurtardı. Minibüsü bulan 2 polis hakkında, araç sahibine ulaşmak amacıyla gerekli yerlere bilgi vermedikleri gerekçesiyle “görevi kötüye kullanmak” suçundan dava açıldı. Oda, polislerden şikâyetçi olmadı. Mahkeme, sanıkların beraatine karar verdi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.