Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Bu operasyon, sınırlarımızda oluşturulmak istenen terör koridoruna karşı başlatılmış bir operasyondur. Rabbim Mehmetçik'imizi muhafaza, Allah ordumuzu muzaffer eylesin." dedi.

Bakan Sarıeroğlu, AK Parti Çankaya İlçe Kadın Kolları'nın bir otelde düzenlenen 5. Olağan Kongresi'ne katıldı.

AA'nın haberine göre, Türkiye'nin 81 ilinin tamamında kadınların aktif siyaset yaptığı tek partinin AK Parti olduğunu belirten Sarıeroğlu, buna ortam sağladığı için Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a tüm kadınlar adına şükranlarını sundu.

AK Parti kadın kollarını bir okul olarak nitelendiren Sarıeroğlu, "Bu okuldan mezuniyet diye bir şey yok. Kendimden örnek vermem gerekirse, siyaset hayatıma ilk olarak sandık görevlisi olarak başladım. Allah nasip etti meclis üyeliği yaptım. Genel Merkez kadın kollarında siyaset yapma imkanı buldum, milletvekili olmayı Allah nasip etti. Bugün de Allah'a hamdolsun ki Bakan olarak ülkemize, milletimize, partimizin çatısı altında hizmet üretmeyi Allah nasip etti. Bütün arkadaşlarımızın bu imkanlara sahip olabileceğini ifade etmek istiyorum. Yeter ki inanalım, yeter ki çalışalım. Birlik ve beraberliğimize sahip çıkalım." diye konuştu.

"ÜLKEMİZİN DURUŞUNU HERKESE GÖSTERDİK"

Dün başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'nın bir savaş değil, terör örgütlerine yönelik olduğunu anlatan Sarıeroğlu, "Bu operasyon, sınırlarımızda oluşturulmak istenen terör koridoruna karşı başlatılmış bir operasyondur. Rabbim Mehmetçik'imizi muhafaza, Allah ordumuzu muzaffer eylesin." dedi.

Milletin 15 Temmuz'daki darbe girişimi gecesi Türkiye'nin boyun eğdirilemeyecek bir ülke olduğunu dosta düşmana tekrar gösterdiğini ifade eden Sarıeroğlu, şunları söyledi:

"Fırat Kalkanı Operasyonu'nu yapabileceğimizi düşünmemişlerdi. İşte o dönem gerçekleştirdiğimiz başarılı operasyonla ülkemizin duruşunu herkese gösterdik. Allah'ın izniyle Afrin'e şu anda gerçekleştirdiğimiz Zeytin Dalı Operasyonuyla da Fırat Kalkanı'nda kaybettiğimiz 72 şehidimizin aziz anısına dün akşam hava harekatımız 72 uçağımızla birlikte başlatıldı. Operasyonu, kendi üretimimiz olan mühimmatlarla gerçekleştiriyoruz. İnşallah hiçbir evimizin içine ateş düşmeden bu süreci tamamlarız. Rabbim ordumuzu muzaffer eylesin."

"BAZI KESİMLER ÇOK KİRLİ BİR ÇALIŞMA İÇERİSİNDELER"

Taşeron düzenlemesiyle hiç kimsenin hak kaybına uğramadığını vurgulayan Sarıeroğlu, şöyle konuştu:

"Tizilikle çalıştık. taşeron tanımı yasalarımızda neyse, geçmişteki muvazaa kararlarında içtihat nasıl tarif edildiyse, bu tarife bağlı olarak çalışmamızı gerçekleştirdik. Şu anda kamu kurum ve kuruluşlarımızda personel çalıştırma ihalesi diye tanımlanan taşeron konusunda dışarıda kalan tek bir kişi bile yoktur. Son günlerde Sayın Cumhurbaşkanımızın katıldığı kongrelerde, bizlerin katıldığı programlarda bazı sloganlar atılıyor. Maalesef bazı kesimler öylesine rahatsız oldular ki çok kirli bir çalışma içerisindeler. Ben emekçi kardeşlerime, işçi kardeşlerime buradan sesleniyorum; WhatsApp grupları kuruluyormuş, Facebook'ta sosyal medya organlarında işçilikle alakası olmayan kişiler tarafında farklı gruplar kuruluyormuş. Herkesin geleceğe dair umutları var, bizler de bu umutları yerine getirmek için çalışıyoruz. Bu kapsam, belli bir kapsam. Bizim uydurduğumuz bir kapsam değil."

Bakan Sarıeroğlu, taşeron konusunda ilk yasal düzenlemeyi AK Parti olarak 2014'te yaptıklarını anımsatarak, bu düzenlemeyle taşeron işçilere sendikaya üye olma ve toplu sözleşme hakkından yararlanma hakkının getirildiğini ifade etti.

"1 MİLYON 20 BİN KİŞİYLE İLGİLİ ÇALIŞMA BİR ÇILGINLIK"

Taşeron düzenlemesinde personel çalıştırılmasına dayalı hizmet ihalelerini ve merkezi bütçeyle düzenlenen kurumları dikkata alındığını vurgulayan Sarıeroğlu, şunları söyledi:

"Bu düzenlemede biz, asıl iş, yardımcı iş ayrımı yapabilirdik yapmadık, sözleşmeli personel yapılabilirdik, yapmadık, kıdem şartı koyabilirdik koymadık. Deneme süresi ve eğitim seviyesi şartı getirebilirdik getirmedik. Biz büyük bir çılgınlık yapıyoruz bunu açıklıkla ifade edeyim. Bu yaptığımız 1 milyon 20 bin kişiyle ilgili çalışma bir çılgınlıktır. Çünkü şu anda kamudaki kadrolu işçi sayımız 100 bin, belediye şirketlerinden çalışan işçi sayısı 90 bin. Orada 190 bin kişi duruyor, biz ise yaptığımız düzenlemeyle toplamda 1 milyon 20 bin kişiyi kamuya alıyoruz. Yaptığımız çalışmanın büyüklüğünü bilmenizi istiyorum."

"Bazı kesimler, aracı firmanın bile olmadığı yerde çalışanlara propaganda yaparak sanki onlara kadro verilmesi gerekiyormuş da biz vermemişsiz gibi bir hava oluşturuluyor." diyen Sarıeroğlu, böyle bir şeyin mümkün olmadığını, kadro düzenlemesinden yararlanmak için öncelikle ortada aracı bir şirket olması gerektiğini bildirdi.

Kongreye, TBMM İdare Amiri Ahmet Gündoğdu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, AK Parti Ankara milletvekilleri Yalçın Akdoğan ve Murat Alparslan ve partililer katıldı.

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