Cam filmi yasak mı? Cam filmi yasaklandı mı? İşte yeni gelişmeler

Araç sahibi olan vatandaşların yakından takip ettiği cam filmi konusu, vatandaşların aklında soru işaretleri oluşturmuş durumda. Aracında cam filmi kullanan veya aracına cam filmi taktırmak isteyen araç sahiplerinin merak ettiği cam filmi yasağı konuus, gündemden düşmüyor. Peki cam filmi yasak mı? Cam filmi cezası var mı? İşte cam filmi yasağı konusundaki son gelişmeler ve detaylar...

CAM FİLMİ YASAK MI?

Otomobil sahiplerinin günümüzde en çok merak ettiği konulardan olan cam filminin yasak olup olmama konusu, büyük merakla araştırılıyor. İnternet üzerinde sık sık "cam filmi yasak mı?" ve "cam filmi cezası var mı?" şeklinde aramalar yapan vatandaşlar, sorunun cevabını merak ediyor. Peki cam filmi yasak mı? Cam filmi cezası var mı? İşte cam filmi konusundaki son gelişmeler...

CAM FİLMİ VE RENKLİ CAMA YENİDEN YASAK

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan yönetmelik değişikliğiyle araçlarda cam filmi ve renkli cama yeniden yasak geldi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelikle, araçlarda cam filmi ve renkli cam kullanımına ilişkin hükümde değişiklik yapıldı. Buna göre, cam filmi ve renkli cam kullanımında Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin 63. maddesi esas alınacak.

Karayolları Trafik Yönetmeliği'nin ilgili maddesi ise "Taşıtların camlarının görüntüyü değiştirecek seviyede renkli kullanımı veya camların üzerine renkli film tabakaları yapıştırılması yasaktır" hükmünü içeriyor.

Bakanlık yetkilileri de ulusal güvenliğe ilişkin çekinceler nedeniyle söz konusu düzenlemenin yapıldığı bilgisini paylaştı.

Bakanlık, 26 Ekim 2016'da yayımladığı yönetmelikle, bir yıl sonra yürürlüğe girecek şekilde sürücülerin araçlarına onaylı cam filmi takmasını, ön cam hariç serbest bırakmıştı. Yönetmelikle, cam filmlerinin ışık yansıtma oranı için de çeşitli sınırlamalar getirilmişti. Böylece, 26 Ekim 2017 olan yürürlük tarihi gelmeden yeniden düzenleme yapılmış oldu.

Öte yandan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Hafif Yolcu ve Ticari Araçlardan Çıkan Emisyonlar (EURO 5 ve EURO 6) Bakımından ve Araç Tamir ve Bakım Bilgilerine Erişim Konusunda Motorlu Araçların Tip Onayı ile İlgili Uygulama Usul ve Esaslarına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği de Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, tebliğ kapsamında yer alan araçların emisyon sınırları, bu sınırlara uyulması için belirlenen süreler ile tip onayı ile ilgili uygulama esaslarında bazı değişikliklere gidildi.

OKUL SERVİSLERİNE DE CAM FİLMİ YASAĞI

Kamu Denetçiliği Kurumunca Yomra ilçesindeki bir otelde düzenlenen "Ombudsmanlık Dostane Çözüm ve Trabzon Uygulamaları Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, okul servisleriyle ilgili toplantı yaptıklarını anımsatan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, vatandaşlardan gözlerinin açık olmasını istedi.

Çok kritik bir süreçten geçildiğine işaret eden Soylu, "Hem ülkemizde hem dünyada terör, şiddet eğilimleri had safhadadır. Hiçbir şeye 'Bana ne' deme lüksümüz söz konusu değildir. Böyle bir tutum kendi çocuğumuz ya da bir başka babanın annenin evladı için bir tehlike oluşturabilir." ifadesini kullandı.

Soylu, kendisine kızanlar olduğunu anlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bana kızıyorlar, neymiş okul servislerinde cam filmi kaldırılmamalıymış. Yok ya, propaganda yapıyorlar. Çocuklarımız evden okula gidene, okuldan eve gelene kadar onun güvenliğini sağlamak toplumun bize vermiş olduğu bir görevdir. Biz bu görevi yerine getirmek zorundayız. Bunu hiç söylemeden, okul servis minibüslerin camlarını filmle kaplayanlar kendileri daha iyi anlamalı ve sökmelidirler. Terörle mücadeleyi sadece güvenlik güçleri mi yürütecek? Hayır, bu topyekün bir mücadeledir."

CAM FİLMİ CEZASI TAMİRCİLERE YARADI

Otomobillerde kullanılan cam filmlerinin yasaklanmasının ardından film sökme fiyatları fırladı. Daha önce 50 TL karşılığında çıkartılan filmleri sökmek için tamirciler 200-300 TL istiyor. Mersin Minibüsçüler Odası Başkanı Abdülaziz Biricik, krizi fırsata çeviren tamircilere tepki gösterdi.



Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemeye göre, artık araçlarda cam filmi yasak. Camında film olan herkes söktürmek zorunda. Cezası ise 427 lira. Uygulama kendinden film camlı araçlar için geçerli değil. Yani camlarında R43 olan araçlar ceza almayacak. Cam filmin yasaklanmasının ardından trafikte denetimler başladı. Uygulama yaklaşık 5 milyon araç sahibini ilgilendiriyor.





Mersin Minibüsçüler Odası Başkanı Abdülaziz Biricik, "Ceza gelmeden önce filmleri nereye giderseniz gidin en fazla 50 TL'ye çıkarttırabiliyordunuz. Ceza geldikten sonra işler değişti. Ceza 301 ile 427 arasında değişiyor. Araba filmlerini çıkartmak için ödeyeceğiniz ücret 200-300 TL arasında. Krizi fırsata çevirmek sanırım böyle bir şey. Bu olayı nasıl kullanabileceklerini düşünüp böyle bir çözüm ürettiler sanırım. Bunu tasvip etmiyoruz" şeklinde konuştu. (Habertürk Haber Merkezi - Beycan Üçkardeş)

CAM FİLMİ OLAN ARAÇLARA CEZA YAĞDI

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, araçlarına film çektiren sürücüler üzerindeki uygulamalarını sürdürüyor.

Samsun'da gün içerisinde farklı bölgelerde sık sık uygulama yapan ekipler, özellikle film ve emniyet kemeri kontrollerini arttırdı. İlkadım ilçesi Kilise Kavşağı mevkisinde konuşlanan ekipler, emniyet kemeri takmayan ve araçlarının camına film çektiren sürücülere 95 liradan 207 liraya kadar cezai işlem uyguladı. Ekipler camlarında film olan araç sürücülerini filmin yasak olduğu konusunda tekrar uyararak, cam filmlerini tek tek söktürdü. Uygulamada evrakları eksik olan bazı araçlar ise trafikten men edildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, sürücülerin trafik kurallarına uymaları ve araca yapılması yasal olmayan unsurlardan kaçınmaları gerektiği belirtildi.

CAM FİLMİ SÖKTÜRMEK İSTEYENLER KUYRUK OLUŞTURDU

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğinin yürürlüğe girmesinin ardından vatandaşlar, araçlarında bulunan cam filmlerini söktürmek için Ankara'daki sanayilerde uzun kuyruklar oluşturdu.

Trafik cezalarıyla karşı karşıya kalmamak için oto camcılara akın eden vatandaşlar, cam filmini söktürmek için modeline göre araç başına 50 ila 100 lira arası ücret ödüyor.

Cam filmi takma ve sökme işi yapan işletmeci Murat Mert, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu uygulamanın, cam filmi satan esnafı mağdur ettiğini söyledi.

Mert geçen yıl cam filmlerinin serbest olduğunu öğrenen vatandaşların arabalarına yüklü ücretler ödeyerek film taktırdığını, ancak daha sonra yasaklanmasıyla yine ücret ödeyip, bu sefer filmleri söktürdüğünü vurguladı. Vatandaşın hem taktırırken hem de söktürürken ücret ödediğini belirten Mert, araç sahiplerinin her iki türlü de zarara uğradığını ifade etti.

Filmlerin yasaklanması yerine belli bir koyu renk ölçüsünün olması gerektiğine işaret eden Mert, "Camfilminin yasaklanmasının ardından vatandaşlarımız uzun kuyruklar oluşturarak, cam filmlerini söktürmeye geliyor. Günde 20-30 arası arabanın filmlerini söküyoruz. Aracına göre 50-100 lira ücret alıyoruz. Önceden 150-250 lira arası cam filmini takıyorduk." dedi.

"Yarım saate sökme işlemini yapıyoruz"

Bir başka iş yeri sahibi Zeki Akcan da sabah 09.00'dan akşam 19.00'a kadar sürekli cam filmi söktüklerini, araç yoğunluğunun çok fazla olduğunu aktardı.

Akcan, şöyle devam etti:

"Müşterilerimiz ceza yememek için bize gelip cam filmlerini söktürüyorlar. Aracına göre 30 dakika ila bir saat arasında sökme işlemini yapıyoruz. Aslında cam filminin çok faydası var. İyi bir film yüzde 65 güneş ışınlarını keser. Cam kırıldığında dağılmaz. Döşemeyi korur. Isı tasarrufu sağlar."

"Rezistans bozulabiliyor"

Cam ustası Hacı Çelik ise cam filminin sökülürken, birkaç noktaya dikkat edilmesi gerektiğini söyledi. "Isı tabancası" adını verdikleri bir aletle camı ısıttıklarını anlatan Çelik, "Isınan camdaki filmi çekerek çıkartıyoruz. Bu işlemi yavaş yavaş yapıyoruz. Filmi çıkartırken, camda kalan yapışkanlar olabiliyor. Onları da özel solüsyonlar dökerek kazıyoruz. Rezistans olan camlardan film çıkartılırken dikkatli olunması lazım. Yoksa yanlış teknik ve aletlerden ötürü cam rezistansı bozulabilir." diye konuştu.

"Hem taktırırken hem söktürürken para verdik"

Arabasının filmini söktürmek için oto sanayiye gelen Orhan Kartal, cam filmini söktürmeyenlere, yaklaşık 200 ile 400 lira arasında ceza kesilebildiğini anımsattı.

Cam filminin çok faydasını gördüğünü ama cezadan korktuğu için filmi söktürmek istediğini belirten Kartal, "Söktürmeye geldik, kuyruğa yakalandık. Hem taktırırken hem de söktürürken para verdik. Çok zarara uğradık." dedi.

CAM FİLMİ EYLEMİNDE FİLMLİ CAMDAN CEZA YEDİ

Adana'da, sosyal medyadan yapılan çağrı üzerine araçlarda cam filmlerinin yasaklanmasını protesto etmek için buluşma noktasına giden sürücüye, "cam filmi" ve "araçta teknik değişiklikten" 301 lira ceza uygulandı.

"Modifiye araç severler" adlı bir grup, sosyal medyada üzerinden merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'ndaki bir noktada, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından yapılan yönetmelik değişikliğiyle araçlarda cam filmi ve renkli cama yeniden yasak getirilmesine karşı eylem organize etti.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, bölgeye giderek önlem aldı. Protesto için buluşma noktasına sadece 2 sürücü geldi.

Eylem yapmak için gelen iki kişiden biri olan Fırat Demir'in kullandığı otomobil, polis ekiplerince durduruldu. Polis ekipleri, aracın bütün camlarında film olan ve standart dışı süspansiyon kullanan sürücüye "cam filmi" ve "araçta teknik değişiklikten" 301 lira trafik cezası uyguladı.

Demir, gezetecilere yaptığı açıklamada, cam filmini protesto etmek isterken trafik cezası yediğini belirterek "Arabamda komple film ve havalı süspansiyon var. Her şeyi suç teşkil ediyor zaten. Hem cam filminden hem süspansiyondan 301 lira ceza yazdılar." ifadesini kullandı.

ELBİSTAN'DA CAM FİLMİ DENETİMİ YAPILDI

Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde sis farı, cam filmi ve abartı egzoz denetimi yapıldı. Şehrin 3 ana arterinde oluşturulan noktalarda durdurulan araçlar, tek tek kontrol edilirken kurallara uymayan sürücülere de cezai işlem uygulandı.

Elbistan İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği'ne bağlı ekipleri, araçlardaki sis farı, abartı egzoz ve cam filmine yönelik Dulkadiroğlu, Ahmet Karacabey ve Hacı Esat Efendi caddelerinde kontrol noktaları oluşturdu. Çok sayıda resmi ve sivil polis ekibinin görev yaptığı uygulama saat 24.00'e kadar devam etti.

Uygulama kapsamında modifiye edilmiş otomobiller üzerinde özellikle duruldu. Sis farı açık seyreden, abartı egzoz takarak çevreyi rahatsız eden ve cam filmli olarak trafiğe çıkan araçlar tek tek kontrol edildi. Özellikle görüş açısının zor olduğu, kötü hava koşullarında kullanılması gereken sis farlarını açık şekilde seyreden araçlar, abartı egzoz kullananlar ve cam filmini sökmeyen sürücülere gerekli maddelerden cezai işlem uygulandı.

Eksik evrakla trafiğe çıkanlar da denetimlerden kaçamadı. 2 saatlik uygulama sonucunda 100'den fazla araç kontrol edildi. Kontrol edilen araçlardan 12'sine yaklaşık 10 bin TL idari para cezası uygulandı. Trafikten men edilen 5 araç ise otoparka çektirildi.

CAM FİLMİNİN YASAKLANMASI İŞLERİNİ ARTTIRDI

Araçlarda cam filimlerinin yasaklanması Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki oto yıkama, cam filmi takma ve sökme işi yapan esnafln işlerini artırdı. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının, Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmeliğinin Resmi Gazete'de yayınlanmasının ardından vatandaşlar araçlarında bulunan cam filimlerini söktürmek için yetkili noktalara gidiyor. Turgutlu ilçesinde bulunan oto yıkama, cam filmi takma ve sökme işi yapan Bünyamin Kelek, yayınlanan yönetmelik ile birlikte işlerinde artık olduğunu belirterek, günde 10 ila 12 aracın cam filimlerini söktüklerini söyledi. Yeni çıkan yasa ile araçlarda cam filimleri yasaklandığını hatırlatan Kelek, şöyle konuştu:

"Emniyet ekipleri de cam filimleri ile ilgili çalışmalarını arttırınca, vatandaşlar araçlarından dolayı ceza yememek için cam filimlerini söktürüyorlar. Günde 10 ile 12 araç cam filimlerini söktürmek için geliyor ve bu filimleri 50 liraya söküyoruz."

ESNAF ODASINDAN FİLM YASAĞINA TEPKİ

Sivas Tesviyeciler ve Madeni Sanatkarlar Esnaf Odası Başkanı Hakan Demirgil, araç camlarındaki film yasağının sektördeki bir çok firmanın kapanmasına, çalışanların ise issiz kalmasına neden olacağını söyledi.

Araç camlarındaki filmle getirilen yasağa bir tepki de Sivas'ta ki Sivas Tesviyeciler ve Madeni Sanatkarlar Esnaf Odasından geldi. Oda başkanı Hakan Demirgil, yasağın beraberinde mağduriyetler getireceğini söyledi. Demirgil, "İlgili bakanlığın 26 Ekim 2016'da yayımlanan yönetmeliğinde serbest bırakılan cam filmi, yönetmelikte belirtilen kontrol mekanizması ve teknik şartlar sağlanamadığı için bugün itibarıyla iptal edildi. Bu iptal edilme durumu, beraberinde pek çok mağduriyet getirecektir.

Yasağın uygulanması hem vatandaşlar tarafından hem de sanayi esnafımız tarafından pek hoş karşılanmadı. Yapılan bu değişikliklerden artık esnafımız bunalmış vaziyette. Sivas'ta bu sektörden ekmek yiyen yüzlerce üyemiz var. Bu üyelerin yanında pek çok çalışanı var. Cam filmindeki yasal düzenlemelerden dolayı pek çok kişi dükkânını kapatmak zorunda kalacak, bununla beraber birçok insanımızın da işsiz kalması gündeme gelecek. Ben Oda Başkanı olarak bu yasal düzenlemenin yeniden gözden geçirilmesini üyelerim ve vatandaşlar adına istiyorum." Şeklinde konuştu.

Demirgil, otomobillerde kullanılan cam filmlerinin faydaları da olduğunu ifade edip, "Kullanılan cam filminin güneşin yakıcı etkisine sahip ışınlarını önlemekle birlikte birçok faydası da bulunmakta.

Bakanlık yetkilileri de ulusal güvenliğe ilişkin çekinceler nedeniyle söz konusu düzenlemenin yapıldığı bilgisini paylaştı. Bu yasal düzenlemenin yeniden gözden geçirilmesini istiyoruz" dedi.

Cam filmi

Cam filmi yasak mı

Cam filmi yasaklandı mı?

Cam filmi cezası var mı

Cam filmine ceza var mı