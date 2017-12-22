Çanakkale'de AVM inşaatında tarihi buluntulara rastlandı

Çanakkale'de bir alışveriş merkezinin (AVM) inşaatı sırasında rastlanan seramikler ve Osmanlı sikkeleri gibi buluntuların 19. yüzyılın son çeyreğiyle 20. yüzyılın ikinci yarısına tarihlendiği belirlendi.

AA'nın haberine göre alınan bilgiye göre, özel bir şirket tarafından Fevzipaşa Mahallesi girişinde bir süre önce başlatılan çalışma esnasında zeminde kalıntı tespit edildi.

Kalıntının, arkeolojik özelliğe sahip olduğu düşünülerek durum İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Çanakkale Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğüne iletildi.

Başvurunun ardından inşaat alanındaki tüm parsel yüzeylerini kapsayacak şekilde sondaj çalışması gerçekleştirildi.

Alanda yapılan çalışmalarda, yaklaşık 200 yıllık tarihi yapılar ve Geç Dönem Osmanlı sikkeleri bulundu.

"ÇANAKKALE SERAMİKLERİ, GEÇ DÖNEM OSMANLI SİKKELERİ"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Dokuz, gazetecilere yaptığı açıklamada, alandaki sondaj genişletme çalışmalarına 11 Aralık'ta yeniden başlandığını söyledi.

Sondaj öncesi ve sondajlarla çıkan yapı temel izlerinin buluntularla birlikte değerlendirildiğini anlatan Dokuz, şöyle konuştu:

"Buradaki yapılaşmayı 19. yüzyılın son çeyreğiyle 20. yüzyılın ikinci yarısının başlarına tarihlendirmek mümkündür. Çıkan buluntular arasında Çanakkale seramikleri, Geç Dönem Osmanlı sikkeleri yer almaktadır. Müdürlüğümüz denetiminde devam eden sondaj çalışmalarının bu hafta sonu bitirilmesi planlanmaktadır. Müdürlüğümüz uzmanlarınca hazırlanacak rapor, bilgi ve belgeler Koruma Kuruluna sunulacak olup parsellerin tevhidi ve avan projesi için yaptığı müracaat değerlendirilecektir."

Çanakkale Müze Müdürü Ali Atmaca ise bölgenin kentsel sit alanı içinde kaldığını belirtti.

Burada yapılacak her türlü çalışmanın Müze Müdürlüğü denetiminde gerçekleştiğini dile getiren Atmaca, "Çalışmalar da bu kapsamda yapılmıştır. İnşaat alanında Geç Dönem'e ait bulgulara rastlanmıştır." dedi.

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Çanakkale tarihi kalıntı