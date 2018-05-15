Alınan bilgiye göre, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Midilli Adası'na geçmek isteyen kaçak göçmenleri taşıyan fiber tekne, Babakale köyü açıklarında henüz belirlenemeyen nedenle battı.

AA'nın haberine göre, teknedeki sayıları ve uyrukları henüz belirlenemeyen kaçaklar denize düştü. Boğulan 7 kişinin cesedi ile kurtarılan 13 kaçak, balıkçılar ve sahil güvenlik unsurlarınca Babakale Limanı'na getirildi.

Cesetler, cumhuriyet savcısının yapacağı incelemenin ardından Ayvacık Devlet Hastanesi morguna gönderilecek.

Kayıp olma ihtimaline karşı denizde arama çalışmaları sürüyor.

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