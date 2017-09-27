Çanakkale'nin Bayramiç İlçesi'nde, Mustafa Kemal İlkokulu Müdürü T.Ö.'nün, okula ait dizüstü bilgisayarı oyun oynamak için eve götürdüğü iddiasıyla tüm öğrencilerin karşısına çıkararak, 'hırsız' diye teşhir ettiği 4-A sınıfı öğrencisi S.A.'ya, AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan bilgisayar hediye etti. Aynı dakikalarda, yaşananlardan dolayı bunalıma giren okul müdürü T.Ö., evinde ilaç içerek intihar girişiminde bulundu.
DHA'nın haberine göre, Bayramiç İlçesi'ndeki Mustafa Kemal İlkokulu'nun 4-A sınıfı öğrencisi 10 yaşındaki S.A.'nın, okula ait dizüstü bilgisayarı alıp oyun oynamak için eve götürmesi nedeniyle, Müdür T.Ö. tarafından tüm öğrencilerin karşısına çıkartılarak, 'hırsız' diye teşhir edilmesi olayı basına yansıdı. Ardından çok sayıda kişi, taşımalı sistemle Aşağı Şapçı Köyü'nden Bayramiç Merkezi'ndeki Mustafa Kemal İlkokulu'na gelen öğrenci S.A.'ya bilgisayar hediye etmek için harekete geçti. Bugün partisinin Bayramiç Kongresine katılmak üzere İlçede bulunan AK Parti Grup Başkan Vekili ve Çanakkale Milletvekili Bülent Turan, öğrenci S.A., babası Ferdi A. ve okulun rehber öğretmeniyle Hacıkayyum Yeşil Park'ta bir araya gelerek, öğle yemeği yedi.
AK PARTİLİ TURAN BİLGİSAYAR HEDİYE ETTİ
Baba Ferdi A. ve öğrenci S.A.'ya hitaben konuşan Turan, “Talihsiz bir mesele olmuş, üzüldük. Ama bazen bizim bürokratlarımız maalesef bizi üzen, görevlilerimizi üzen söylemler geliştiriyorlar. Ben dün konuyu öğrendim. Başkanımızla da konuyu paylaştık. Bugün sizi ziyaret edelim istedik. Çünkü oradaki idarecimiz çok büyük bir yanlış yapmıştır. Bunun bedelini de hukuken ödeyecektir. İl Milli Eğitim Müdürümüzle de görüştük. Bir öğrencimizin çocukluğundan kaynaklanan hatası olabilir. Bunun telafisi, bunun uyarılması böyle olmaz. Hem o öğretmenin hatasından dolayı özür diliyoruz sizden, hem de size bir bilgisayar hediye etmek istiyoruzö dedikten sonra, öğrenci S.A.'ya dizüstü bilgisayarı verdi. Öğrenci S.A.'nın mutluluğu yüz ifadesinden okundu.
MÜDÜR İNTİHAR GİRİŞİMİNDE BULUNDU
Aynı dakikalarda, olay nedeniyle 15 gün izin alıp, emekliliğini isteyen Okul Müdürü T.Ö., Çanakkale Merkezi'ndeki evinde bir miktar ilaç içerek intihar girişiminde bulundu. Evdeki yakınları, 112 Acil Servisi arayıp yardım talep etti. Eve gelen ambulansla Çanakkale Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılan Okul Müdürü T.Ö.'ye ilk müdahale yapılarak, midesi yıkandı. Doktorlar, Müdürün bilincinin açık ve sağlık durumunun da iyi olduğunu söyledi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.